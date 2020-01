여자친구, 새 앨범 타이틀곡 `교차로 (Crossroads)` 뮤직비디오 티저 공개

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 여자친구가 새 앨범의 타이틀곡 티저를 공개했다.여자친구는 30일 0시 빅히트 레이블 유튜브 채널과 쏘스뮤직 SNS 채널을 통해 미니앨범 `回:LABYRINTH`의 타이틀곡 `교차로 (Crossroads)` 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다.공개된 티저 영상은 침대 위에서 생각에 잠긴 엄지의 모습으로 시작한다. 이어 `내가 널 찾을게 그때 다시 너에게로` 라는 노래 일부가 흘러나오고, 여섯 멤버는 함께라서 즐거웠던 과거를 떠올린다.특히 어두운 방 안에서 홀로 유리구슬을 바라보는 은하의 모습으로 영상이 마무리되며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 한층 고조시킨다.여자친구는 지난 앨범의 이야기를 담은 영상 `A Tale of the Glass Bead : Previous Story`를 통해 새로운 변화의 시작을 알렸다.더불어 타이틀곡 `교차로 (Crossroads)` 뮤직비디오 티저에도 `A Tale of the Glass Bead : Previous Story`에서 본 유리구슬이 다시 등장해 새 앨범과는 어떤 관련이 있을지 더욱 궁금증을 높인다.또한 이번 앨범은 여자친구의 소속사 쏘스뮤직과 빅히트가 협력해 선보이는 첫 앨범으로, 여자친구만의 서사를 담은 콘텐츠를 비롯해 음악, 퍼포먼스, 뮤직비디오 등에서 최고의 시너지를 낼 전망이다.한편, 여자친구는 2월 3일 오후 6시 국내 및 해외 온라인 음원 사이트를 통해 새 미니앨범 `回:LABYRINTH`를 발표한다.