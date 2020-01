젝스키스, 콘서트 스팟 영상 공개…`ACCESS` 시동

한국경제TV 핫뉴스

젝스키스와 팬들을 연결하는 콘서트의 문이 열린다. 젝스키스 콘서트 팬클럽 선예매를 시작으로 치열한 티켓팅 전쟁이 예상된다.젝스키스는 오는 3월 6일부터 8일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트(`SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]`)를 열고 팬들과 만난다.YG엔터테인먼트는 이를 앞두고 29일 오후 2시 공식 SNS에 `SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]` 스팟 영상을 공개했다.스팟 영상에서 젝스키스 멤버들은 열정 넘치는 무대를 선보이며 단번에 눈길을 사로잡았다. 젝스키스의 성숙한 매력과 강렬한 영상미가 콘서트에 대한 기대감을 한층 키웠다.특히 모노톤으로 표현된 영상은 하나의 컬러에 얽매이지 않는 젝스키스 콘서트의 다양한 콘셉트와 스펙트럼을 예고했다.젝스키스 콘서트 팬클럽 선예매는 29일 오후 8시 인터파크티켓에서 시작된다. 이어 1차 일반 예매는 2월 4일 옥션티켓에서, 2차는 2월 10일 옥션티켓과 인터파크티켓을 통해 진행된다.은지원 이재진 김재덕 장수원 네 멤버로 재편된 후 처음 활동에 나서는 젝스키스는 그동안 미처 보여주지 못했던 각 멤버들의 매력을 뽐낼 예정이다.`SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]`는 지난 2018년 [지금·여기·다시] 이후 약 1년 5개월 만에 열리는 콘서트다. 오랫동안 신곡을 기다려왔던 팬들과 젝스키스가 더욱 가까이 할 수 있는 자리가 될 전망이다.콘서트 타이틀 `ACCESS`는 젝스키스의 또 다른 매력에 접근하는 `문`이라는 역할과 젝스키스와 팬클럽 옐로우키스를 하나로 `연결`해준다는 의미를 담고 있다.젝스키스의 첫 번째 미니앨범 `ALL FOR YOU`는 지난 28일 오후 6시 전곡 음원이 공개됐다. 앨범은 YG 셀렉트와 전국 온·오프라인 매장에서 만날 수 있다.이와 함께 팝업 카페 옐로우 카페가 2월 9일까지 운영된다. 뮤직비디오 세트장을 본뜬 공간, MD 부스 등으로 꾸며져 `ALL FOR YOU` 콘셉트를 한눈에 볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지