◆…자료:스위스 연방 지적 재산권 연구소

소문만 무성하던 소니의 플레이스테이션5(PlayStation 5) 출시가 임박했다는 징후가 여러 곳에서 나타나고 있다.네덜란드 IT 특허 관련 보도 매체인 렛츠고디지털(LetsGoDigital)에 따르면 소니는 스위스 IGE IPI(스위스 연방 지적 재산권 연구소)에 PS5의 상표와 로고 등록을 28일(현지시각) 신청했으며 상표 보호 요청 기간은 2020년 1월 27일부터 2030년 1월 27일까지 10년이다. 기기 소개를 보면 대화형 컴퓨터, 엔터테인먼트, 대화식 멀티미디어 게임 소프트웨어 및 정보교환, 비디오 게임 다운로드, 게임개발 소프트웨어, 가상 현실 및 증강현실 게임과 응용프로그램, 휴대폰 및 휴대폰에 사용하는 게임 소프트웨어 등으로 표시하고 있다.이밖에도 비디오 스트리밍, 데이터 통신, 로컬 무선 네트워크를 통해 미디어 콘텐츠를 스트리밍하기 위한 장치, 대화식 데이터 전송 장치, 무선 컴퓨터 주변 장치, 데이터 저장 장치 및 미디어; 게임 디스크 (컴퓨터 게임 프로그램으로 기록된 디스크); 소프트웨어가 기록된 컴퓨터의 데이터 매체, 저장 장치, 데이터 재생 장치, 사진을 표시하는 장치, 디지털 신호 처리 장비, 멀티미디어 장치 및 기구, 녹음 장비, 다운로드 가능한 미디어, 다운로드 가능한 전자 출판물로 설명하고 있다.PS5의 출시가 임박했다는 소문은 지난해에도 끊이지 않았지만, 해를 넘긴 지금에야 실질적인 여러 가지 징후들이 나타나고 있다. 지난 17일 트위스티드 메탈(Twisted Metal), 갓 오브 워(God Of War)와 같은 플레이스테이션 전용 제품을 개발한 게임디자이너이자 개발자인 데이비드 스캇 제프(David Scott Jaffe)가 트위터 계정을 통해 PS5 공개가 4주도 남지 않았다고 밝혔다.또한, 18일에는 게임 관련 커뮤니티 4chan 포럼 페이지에 익명의 게시자가 PS5에 대해 많은 정보를 가지고 있다고 주장하며 2월 5일 미국 뉴욕 소니 홀에서 공개할 예정이고 이벤트 슬로건은 '잇츠 타임 투 플레이(It's Time To Play)'라고 주장했다.그리고 플레이스테이션 유럽의 공식 트위터 계정에 게시자가 주장하는 것과 동일한 'It's Time To Play'라는 문구가 등장, 그의 주장이 사실일 가능성에 무게가 실렸다.이러한 가운데 소니가 정식으로 상표등록을 신청한 것은 공개가 임박했다는 의미로 해석된다. 소니는 소비자들의 관심을 끌기 위해 세부 사양과 관련된 내용은 조금씩 흘려 왔지만, 디자인 등은 비밀로 하고 있다.지난 2013년 2월 20일 공개된 PS4의 경우에는 일주일 전인 2월 13일 스위스를 포함한 유럽 여러 나라에 로고와 함께 상표의 등록을 신청했다. 따라서 PS5도 29일 신청된 점을 감안하면 다음 달 5일 공개가 유력해 보인다.조세일보 / 백성원 전문위원 peacetech@joseilbo.com