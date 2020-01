삼성전자가 다음 달 11일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서 갤럭시 S20 시리즈와 함께 공개할 예정인 접이식 스마트폰 Z 플립의 정확한 사양이 유출됐다.독일의 IT 전문 매체 윈퓨처(WinFuture)sms 29일 삼성 갤럭시 Z플립에 대한 모든 정보와 사진을 미리 입수했으며 마케팅 자료 검토 결과 인플루언서나 얼리어댑터들을 대상으로 삼고 있는 것으로 생각된다고 전했다.특히 마케팅 자료에 Z플립이 “인플루언서 레디(Influencer Ready)”라는 문구가 포함돼 IT 트렌드에 민감한 층을 주요 공략대상으로 삼고 있다는 인상을 풍긴다. 인스타그램 사진 게시에 적합하도록 일부 소프트웨어를 조정했다는 것도 이를 반증한다. 우선 폼팩터를 보면 화면비율이 22:9로 일반 스마트폰보다 길이가 더욱 길어졌으며 6.7인치 디스플레이를 수직으로 장착, 가운데서 수평 방향으로 접히고 70도에서 110도 사이에서 자유롭게 여닫을 수 있다.화면 해상도는 2636×1080픽셀(Full HD), 전면 카메라는 S20 시리즈와 마찬가지로 디스플레이의 상단 가장자리 중앙에 자리하는 '인피니티-O' 디자인이 적용됐고 HDR10+ 규격을 지원한다.갤럭시 폴드에는 플라스틱 소재의 디스플레이가 사용된 반면 Z플립은 접는 스마트폰 최초로 초박형(Ultra Thin Glass) 유리를 사용한다. 접었을 때 정보를 확인할 수 있는 창의 크기는 1.06인치 300×116픽셀로 시간과 다양한 정보를 알리는 데 사용된다.퀄컴의 옥타(8)코어 2.84GHz(기가헤르츠) 스냅드래곤 855+ 칩에 8GB(기가바이트) 램, 256GB 내부저장용량을 지원하지만, 확장용 마이크로SD 카드 슬롯은 지원되지 않는다. 또한 칩셋 특성상 5G가 아닌 4G LTE 통신만 사용 가능하다.후면에는 1200만 화소 듀얼 카메라를 장착하고 메인 카메라는 F/1.8, 시야각 123도의 초광각 카메라는 F/2.2 렌즈를 사용하며 전면에는 오토포커스(자동초점조절) 기능을 가진 F/2.0 1000만 화소가 탑재된다.배터리 용량은 3300mAh(밀리암페어), 충전은 유선 15Wh(와트) USB-C와 9Wh 무선 충전이 가능하다. 단말기 무게는 183g(그램), 기기를 열었을 때의 두께는 7.2mm, 접었을 때는 15.3mm(17.3mm)에 단말기 가장자리에 지문인식 스캐너가 자리하고 있다. 운영체제는 삼성 One UI(유저 인터페이스)2.0이 포함된 안드로이드 10으로 구동된다. 유럽 기준 출시 일자는 2월 14일, 판매예상가는 1500유로(194만 원)선이다.조세일보 / 백성원 전문위원 peacetech@joseilbo.com