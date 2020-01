[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]

_2020.01.29(수)



[퀀트 강봉주] Strategy Idea: 빅데이터 감정 분석을 통한 우한 폐렴 심리 체크, 대응 유망주 선별



- 코스피 기술적 저항, PER 고점 부담 상황에서 우한 폐렴 리스크 부각으로 증시 급락



- 우한 폐렴에 대한 트위터 메시지의 감정 분석 결과 : 메르스 국면에 비해 공포 정도 등 양호



- 향후 실물 경기 둔화 폭 크지 않을 가능성에 대비한 종목 선별 제시





[주식시황RA 김태형] 오늘의 차트: 미국 주택시장이 직면하고 있는 상황



[은행/지주, 증권/보험RA 오형근] 칼럼의 재해석: The Wizard of Lies

