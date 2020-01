1TEAM(원팀), 3월 데뷔 후 첫 미주 투어 개최

한국경제TV 핫뉴스

1TEAM(원팀)이 첫 해외 투어에 나선다.1TEAM의 소속사 라이브웍스컴퍼니는 1TEAM(루빈, BC, 진우, 제현, 정훈)이 오는 3월 첫 미주 투어 ‘1TEAM US Tour: Hello! Just One’을 개최한다고 알리며 팬들의 이목을 집중시키고 있다.이번 1TEAM의 첫 미주 투어 ‘1TEAM US Tour: Hello! Just One’은 데뷔 초반부터 이어져 온 세계 각국 해외 팬들의 열띤 요청에 힘입어 개최되는 것으로, 오는 3월 6일 시카고를 시작으로 3월 8일 뉴욕, 3월 10일 애틀랜타, 3월 13일 댈러스, 3월 15일 로스앤젤레스까지 총 5개의 도시에서 진행된다.특히 첫 미주 투어를 앞두고 있는 1TEAM은 작년 3월 데뷔한 실력파 보이그룹으로, 데뷔한 지 1년도 채 되지 않은 신인임에도 불구하고 본격적인 해외 투어에 나서며 이례적인 행보를 보여주고 있어 뜨거운 화제를 모으고 있다.또한 1TEAM은 데뷔 후 3장의 미니 앨범을 통해 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증하며 안정적인 라이브 실력과 화려한 퍼포먼스로 국내외 많은 팬들의 사랑을 받았으며, 특히 미니 앨범 2집 ‘JUST’, 미니 앨범 3집 ‘ONE’ 발매 당시 팬들의 요청으로 팬 콘서트를 개최하는 등 차세대 K-POP 보이그룹으로서 꾸준히 성장하는 모습을 보여준 바 있어 이번 첫 미주 투어에 대한 기대감이 더욱더 높아지고 있다.소속사 라이브웍스컴퍼니는 “1TEAM이 오는 3월 첫 미주 투어에 나선다. 많은 해외 팬분들이 열렬한 성원 보내주신 만큼 좋은 공연으로 보답할 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있으니 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 전했다.한편, 1TEAM의 첫 미주 투어 ‘1TEAM US Tour: Hello! Just One’은 BTS, 갓세븐(GOT7), 스트레이 키즈(Stray Kids) 등 다양한 아티스트들의 공연을 성황리에 진행한 팬 요청 기반의 글로벌 공연 기획 서비스인 마이뮤직테이스트(MyMusicTaste)와 함께 하는 공연으로, 선 예매 티켓 오픈은 현지 시각 2월 3일 오전 11시부터 진행될 예정이며, 이어 일반 예매 티켓 오픈은 2월 5일 오후 5시부터 진행될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지