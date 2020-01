■ Global ETF Daily & News ■ (2020/01/29)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+2.7%), E WI (9,050 +0.22%) (+2.7%), TAN(+2.6%), EWW(+2.6%), PBW(+2.4%)* Losers: SLV(-3.4%), GDX(-2.6%), XME(-1.5%), GLD(-0.9%), WEAT(-0.8%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: ITB(+3.2%), TLT(+2.6%), XLU(+1.6%), IEF(+1.0%), GLD(+0.6%)* Losers: OIH(-8.8%), ASHR(-8.3%), SEA(-8.1%), USO(-8.1%), COPX(-8.0%)▶️ 52 Week HighXHB(+1.9%), ITB(+1.9%), FUTY(+0.4%), IDU(+0.3%), BYLD(+0.2%)▶️ 52 Week LowTHD(-0.2%)* 상승 ETF 키워드: BOND, HOME, SEMI, TREASURY, CLEAN ENERGY* 하락 ETF 키워드: CHINA, META LS (41,450 -1.07%) , OIL, GOLD, BOND♣️ News[WSJ] With Rates on Hold, Fed Faces Decisions on Its Balance Sheet- 금주 FOMC 금리 동결(1.5%~1.75%) 할 듯. 문제는 금리보다 언제 채권 매입 끝낼지 결정하는 것- 연준은 지난해말 repo 금리 급등을 막는데 성공. 이 과정에서 연준 자산은 3.8조→4.1$조$로 증가- 4~6월경까지 채권 매입은 지속될 듯. 이후엔 지금(월간 600억$)보다 적은 규모 매입 고려될 가능성- 파월 의장은 현재 채권 매입이 과거 QE와는 다르다고 강조해 왔음. 경기 부양보단 기술적 원인- 하지만 시장에선 10월 이후 주가 상승을 연준 채권 매입과 결부. 일부 연준 인사는 우려를 표명- 달러스 연은 총재, 현재의 "파생적 QE"가 후일 처리가 어려운 과잉과 불균형을 야기하고 있음[SA] QQQs add to day's gains after Apple results- 애플 장 마감 후 1.4% 상승. 어닝, 매출 예상치 상회- 애플 상승 영향으로 나스닥 100 ETF(QQQ) 장 마감 후 0.3% 상승