📮[메리츠증권 주식시황 하인환]

Trade War Tracker_2020. 1. 28(화)

<미국 vs EU, 남은 것은 독일 뿐>



1. 미국 vs EU 간 무역갈등 : 독일의 진퇴양난

① 프랑스의 디지털세 적용 1년 유예 결정이 시사하는 점

② 화웨이 : 미국 vs EU 간 무역갈등의 중심에 서다



2. 독일, 선택의 갈림길 : 어느 쪽(미국 또는 중국)을 선택하든 보복 조치를 당한 위험 상존

