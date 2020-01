젝스키스, `ALL FOR YOU` MV 티저 공개…‘아련+신비’ 영상미 눈길

한국경제TV 핫뉴스

젝스키스가 팬들을 향한 메시지를 곳곳에 숨겨둔 신곡 `ALL FOR YOU` 뮤직비디오 티저를 공개해 팬들의 호기심을 자극했다.YG엔터테인먼트는 23일 오후 4시 공식 블로그를 통해 첫 미니앨범 `ALL FOR YOU` 동명의 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.35초 분량의 티저 영상에는 서서히 열리는 문 뒤로 하늘의 찬란한 햇살과 뭉게구름이 펼쳐지며 젝스키스가 등장했다. 이어 아련하면서도 신비로운 분위기가 감도는 공간에 존재하는 은지원 이재진 김재덕 장수원 네 멤버들의 모습이 차례로 비쳐졌다.특히 젝스키스와 팬클럽 옐로우키스를 하나로 연결하는 네온 라인을 따라 암호같은 메시지가 나열돼 집중도를 높였다. 은지원은 `97.4.15. 16.4.14`라는 의문의 숫자를 물끄러미 바라봐 시선을 끌었다. 이재진은 곡 `TOGETHER FOREVER`, 김재덕은 `REMEMBER ME`라는 영문 글자의 네온 곁에서 아련한 눈빛을 발산했다. 장수원 곁에는 `152-2580`라는 숫자 네온이 자리해 궁금증을 자아냈다.영상 말미에는 `I'll do it all for you`라는 장수원의 감미로운 목소리와 실루엣만으로도 분위기를 압도하는 젝스키스의 모습이 공개되며 5일 앞으로 다가온 새 앨범에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.젝스키스는 오는 28일 오후 6시 첫 미니앨범 `ALL FOR YOU` 음원 공개, 29일 앨범을 발매하며 본격적인 컴백 활동에 돌입한다. 컴백 당일 VLIVE를 통해 생방송으로 진행되는 `젝다방 포 유`, 리얼리티 프로그램 `젝포유` 런칭까지 다양한 콘텐츠를 통해 팬들에게 한층 더 가까이 다가간다.이번 `ALL FOR YOU` 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 `꿈 (DREAM)`, `의미 없어 (MEANINGLESS)`, `제자리 (ROUND & ROUND)`, `하늘을 걸어 (WALKING IN THE SKY)` 등 총 5곡이 수록됐다. 타이틀곡 `ALL FOR YOU`는 사랑하는 사람을 향한 마음을 담아낸 곡으로, 공감할 수 있는 가사와 선명한 멜로디 라인이 특징이다.새 앨범 발표 후 젝스키스는 3월 6일부터 8일까지 3일에 걸쳐 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트(SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS])를 열고 팬들과 뜨겁게 호흡할 예정이다.