CJ푸드빌(대표 정성필)이 운영하는 외식 브랜드 '더플레이스'·'제일제면소'·'계절밥상' ·'CJ푸드월드' 그리고 'N서울타워'가 CJ ONE 가입자를 대상으로 설 맞이 쿠폰 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다. 'CJ ONE 앱'에서 이달 31일까지 매일 오전 10시 선착순 3천 명에게 5개 브랜드의 할인 및 서비스 메뉴 쿠폰을 제공한다. 다운받은 쿠폰은 29일까지 사용할 수 있다. '더플레이스'는 2만 5천원 이상 결제 시 '고르곤졸라' 피자 한 판(1만8천 9백원 상당)을 무료로 제공한다. 계절밥상은 성인 2인 이상 식사 시 성인 1인에 한해 50% 할인 받을 수 있는 할인 쿠폰(일행 및 테이블당 최대 1매 사용 가능)을 선물한다. 더플레이스는 파티 스테이크와 함께 잘 어울리는 이탈리안 레드 와인으로 '안젤로 몬테풀치아노 다브루쪼'를 최근 출시했다. 부드러운 탄닌과 블랙베리, 딸기향이 특징이며 신년을 기념해 더욱 합리적인 가격으로 선보이고 있다. '제일제면소'에서는 2만 원 이상 결제하면 신메뉴인 '새해복튀김(작은사이즈)' '씨앗 닭강정(큰사이즈)' 중 선택해 받을 수 있다. 쿠폰은 테이블당 1매에 한 해 사용 가능하다. CJ푸드월드는 2만 원 이상 결제 시 20% 할인 적용되는 쿠폰을 제공한다. CJ푸드월드는 코엑스몰점, 잠실롯데점, 인천공항점이 있다. 최근에는 진한 육수의 '사골 왕만두 칼국수'와 복어 순살을 바삭하게 튀긴 '새해 복튀김'을 출시했다. 'N서울타워'는 성인 1인 결제 시 동반 1인 무료 입장 가능한 '1+1 전망대 입장권' 쿠폰을 준다. 전망대 티켓부스에서 쿠폰을 제시하면 되며 입장권은 당일에만 사용 가능하다. '계절밥상'은 이달 초부터 '딸기 축제'를 진행하고 있다. 생딸기를 활용한 다양한 메뉴를 선보여 좋은 반응을 이끌어 내고 있다. 이번 이벤트로 제공되는 쿠폰은 모든 제휴카드 및 타 쿠폰 행사와 중복 할인은 불가능하며, 포장 주문 시에는 사용불가다. 브랜드 별 자세한 쿠폰 사용 조건은 CJ ONE 앱의 이벤트 페이지에서 확인 할 수 있다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com