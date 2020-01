방탄소년단, 4월 서울 시작으로 ‘BTS MAP OF THE SOUL TOUR’ 돌입…1차 도시 발표

한국경제TV 핫뉴스

그룹 방탄소년단이 4월 서울을 시작으로 전 세계 'BTS MAP OF THE SOUL TOUR'를 연다.방탄소년단은 22일 오전 9시 빅히트 공식 SNS 채널을 통해 'BTS MAP OF THE SOUL TOUR' 개최 공지 포스터와 서울 공연 메인 포스터를 공개하고 한국, 미국, 캐나다, 일본, 영국, 독일, 스페인 등 17개 도시 37회의 1차 투어 일정을 발표했다.이에 따르면, 방탄소년단은 오는 4월 11일~12일, 18일~19일 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 'BTS MAP OF THE SOUL TOUR'의 막을 올린다.이후 4월 25일부터 미국 산타클라라에서 투어를 이어가며 로스앤젤레스, 댈러스, 올랜도, 애틀랜타, 뉴저지, 워싱턴 D.C, 시카고, 캐나다 토론토, 영국 런던, 독일 베를린, 스페인 바르셀로나, 일본 후쿠오카, 오사카, 사이타마, 도쿄 등 북미, 유럽 및 일본 주요 도시에서 본격적인 투어를 펼친다.이외에도 6월 13일~14일 공연은 일자만 확정하고 정확한 도시와 공연장은 공개하지 않아 궁금증을 더하고 있다.빅히트 엔터테인먼트 측은 "지난해 `LOVE YOURSELF 투어`를 성공적으로 마치고, 올해 새로운 투어인 `MAP OF THE SOUL TOUR`를 시작한다"라며 "현재 일자와 장소가 확정된 공연에 한해 일정을 발표했으며, 추후 확정되는 일정은 따로 공개할 계획"이라고 밝혔다.방탄소년단은 2018년 8월부터 2019년 10월까지 LOVE YOURSELF 투어와 LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF 투어로 전 세계 23개 도시, 62회, 약 206만여 명의 관객을 동원했다.한편, 방탄소년단은 2월 21일 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'을 발표한다.