■ Global ETF Daily & News ■ (2020/01/22)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: GDX(+1.9%), WEAT(+1.7%), ITB(+1.3%), TLT(+1.1%), IYR(+1.0%)* Losers: TAO(-5.3%), CHIQ(-4.7%), FXI(-4.7%), PALL(-4.3%), UNG(-4.3%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+8.7%), ITB(+3.8%), XLU(+3.7%), PBW(+2.9%), IYR(+2.8%)* Losers: UNG(-11.8%), XOP(-6.5%), KOL(-5.8%), ECH(-5.5%), OIH(-5.2%)▶️ 52 Week HighITB(+1.3%), FREL(+1.0%), IYR(+1.0%), SRVR(+1.0%), VNQ(+1.0%)▶️ 52 Week LowUNG(-4.3%)* 상승 ETF 키워드: REAL ESTATE, HOME, UTI LS (44,000 -0.23%) , GOLD* 하락 ETF 키워드: CHINA, NATURAL GAS, CONSUMER, OIL, CHILE♣️ News[SA] Most new power generating capacity in 2020 to come from wind, solar- EIA의 새 전망에 따르면 풍력과 태양 (8,120 +1.63%) 광이 올해 미국의 새 발전 용량 증분의 대부분을 차지할 것- EIA, 올해 미국에서 42GW 전력 capa 증가 예상. 이 중 76%, 32GW가 태양 광, 풍력일 것으로 예상- 풍력은 44%(18GW)로 가장 큰 비중 차지할 전망. 다음으로 태양 광 32%, 천연가스(22%) 순서- 올해 미국 풍력, 태양 광 capa 증가는 과거 어느 해보다도 많은 수준