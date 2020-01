"선크림 속 화학성분, 피부 통해 혈액으로 과량 흡수된다"

한국경제TV 핫뉴스

선크림에 들어있는 6가지 화학성분이 피부를 통해 혈액 속으로 과량 흡수된다는 연구결과가 나왔다.미국 식품의약청(FDA) 약물평가·연구센터(Center for Drug Evaluation and Research)가 건강한 사람 48명을 대상으로 진행한 실험 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 CNN 뉴스 인터넷판과 헬스데이 뉴스가 21일 보도했다.연구팀은 이들에게 4가지 선스크린 로션이나 스프레이 제품 중 하나를 첫날에는 한 번, 2~4일에는 하루 4번씩 피부에 바르거나 뿌리게 하고 혈액 샘플을 채취, 분석했다.그 결과 선스크린 제품을 단 한 번만 바르거나 뿌려도 6가지 활성 성분(아보벤존, 옥시벤존, 옥토크릴렌, 호모살레이트, 옥티살레이트, 옥티녹세이트)의 혈중 수치가 FDA의 추가 안전검사 면제 허용 기준치인 0.5 NPB(밀리리터 당 나노그램)를 모두 초과한 것으로 나타났다.이 6가지 화학물질의 혈중 수치는 매일 매일 늘어갔으며 사용을 중지했는데도 기준치 초과가 7일 후까지 계속됐다.특히 호모살레이트와 옥시벤존은 21일이 경과한 후에도 기준치를 넘었다.이 화학물질들은 태양의 자외선을 흡수해 소량의 열로 변환시킨다.이러한 화학물질들이 피부를 통해 체내로 흡수된다는 사실 자체가 이 화학물질들이 안전하지 않다는 의미는 아니지만, 이 결과는 추가 안전검사가 필요함을 보여주는 것이라고 재닛 우드코크 FDA 약물평가·연구실장은 설명했다.이 화학물질들은 (특히 옥시벤존)은 테스토스테론 분비 저하 등 남성 호르몬의 변화, 짧은 임신 기간과 연관이 있을 가능성이 있다는 연구결과들도 있다.이 연구결과에 대해 샌프란시스코 캘리포니아대학 의대 피부과 전문의 신카이 카나데 박사는 선크림의 활성 성분이 체내로 흡수된다는 사실을 확실하게 보여주는 것이라면서 그러나 이것이 위험한 것인지는 아직은 알 수 없으며 안전검사가 필요하다고 논평했다.이 연구결과는 미국 의학협회 저널(Journal of American Medical Association) 최신호(1월 21일 자)에 발표됐다.김주리기자 yuffie5@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지