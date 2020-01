디올 뷰티, 첫 브랜드 플래그쉽 부티크 오픈

한국경제TV 핫뉴스

디올 하우스의 헤리티지와 럭셔리 감성, 혁신이 결합된 첫 디올 뷰티 부티크 오픈크리스챤 디올 코스메틱이 지난 1월 21일(화)에 디올 하우스의 럭셔리 감성과 차원 높은 고객 경험 & 서비스를 제공하는 디올 뷰티 첫 플래그쉽 부티크를 잠실에 위치한 롯데 월드몰 지하 1층에 그랜드 오픈했다.이번에 첫 그랜드 오픈하는 NEW 디올 뷰티 부티크 롯데 월드몰에서는 스킨케어-메이크업-향수에 이르는 모든 제품을 디올 뷰티 카테고리 전문가들의 섬세하고 전문적인 맞춤형 컨설턴트/서비스를 경험할 수 있으며, 차원이 높은 고객 서비스와 감사 혜택을 제공한다. 먼저, 프랑스 파리 플라자 아테네 호텔의 디올 인스티튜트에 경험할 수 있었던 특별하고 감각적인 디올 스킨케어의 페이셜 트리트먼트를 `디올 프레스티지 라 스위트`에서 경험할 수 있으며, 이번 첫 부티크에서 최초로 선보이는 최첨단 피부 정밀 진단기 `디올 스킨 스캐너`를 통한 고도화된 시각적 진단 결과를 바탕으로 고객들은 디올 스킨 엑스퍼트와 1:1 맞춤 컨설턴트를 받을 수 있다.또한, 디올 메이크업 아티스트와 함께하는 `토탈 메이크 오버` 메이크업 서비스와, 디올메이크업의 정수와 최근 트렌드가 접목된 고객 맞춤형 메이크업과 스타일을 컨설턴트하는 `디올 뷰티 스타일링 서비스(*10가지)` 역시 첫 오픈하는 디올 뷰티 부티크에서 경험할 수 있다.디올 퍼퓸의 헤리티지를 보여주는 메종 크리스챤 디올 컬렉션 역시 롯데백화점 본점에 이어 국내에 두 번째로 NEW 디올 뷰티 부티크 롯데 월드몰에서 선보인다. 메종 크리스찬 디올 퍼퓸의 프라이빗 향수 클래스 & 티 페어링 서비스, 핸드 마사지 트리트먼트는 디올 뷰티의 부티크에서만 경험할 수 있는 오감을 만족시키는 특별한 경험이자 자신만의 향수를 찾을 수 있는 좋은 기회로 여겨지고 있다.그 밖에도 부티크 전용 제품과 단독 세트 출시를 비롯해, 제품 구매 시 제공되는 365일 무료 인그레이빙 서비스(*2020년 2월부터), 부티크 익스클루시브 `Art of Gifting` 스페셜 기프트 포장 서비스 등 연간 부티크 익스클루시브 프로그램과 풍성한 고객 혜택을 디올 뷰티 부티크에서만 경험할 수 있다.관계자는 "`디올 뷰티 플래그쉽 부티크`에서만 경험할 수 있는 풍부하고 특별한 꾸뛰르 감성-섬세한 고객 맞춤형 뷰티 서비스-부티크 전용 제품&고객 혜택 등을 통해, 고객들은 디올의 세계(DIOR UNIVERSE)를 경험할 수 있게 되고 아름다움에 대한 특별한 감동을 느끼게 된다."고 전했다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지