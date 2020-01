다비치 이해리, 3월 7~8일 두 번째 단독 콘서트 개최

한국경제TV 핫뉴스

`감성 여신` 다비치 이해리가 오는 3월 단독 콘서트를 개최한다.이해리는 3월 7일~8일 양일간 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 단독 콘서트 `from h`를 개최하고 팬들과 만난다.이로써 이해리는 지난 2017년 6월 첫 단독 콘서트 `h` 이후 무려 2년 9개월 만에 단독 콘서트를 열게 됐다.이번 콘서트는 이해리의 새 미니앨범 `from h`와 동명의 타이틀로 진행되며, 한층 깊어진 감성으로 솔로 아티스트의 진가를 발휘할 계획이다.또 신보 `from h`의 수록곡 무대를 공개하는 것은 물론, 이해리만의 음악적 색깔과 감성을 담은 역대급 공연을 예고해 팬들의 치열한 티켓팅이 예상된다.이와 함께 이해리는 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 `from h`의 타이틀곡 `우는 법을 잊어버렸나요` 티저 영상을 공개했다.영상에는 흩날리는 비눗방울 사이, 이해리가 꾸밈없이 순수하고 맑은 매력을 자아내고 있다.특히 따뜻하고 포근한 분위기 속 "세상 가장 소중한 사람이 그대라는 것을", "그대가 원하는 대로 울고 웃고 말해도 돼요"라는 신곡 노랫말이 공개, 이해리의 따뜻한 메시지가 깊은 울림을 준다.이번 티저를 통해 공개된 타이틀곡 `우는 법을 잊어버렸나요`는 힘든 일상에 지친 모든 이들을 위한 따뜻한 감성 발라드로, 가장 소중한 것은 자기 자신이라는 메시지를 담았다.현재까지 `지금`, `우는 법을 잊어버렸나요` 티저가 공개된 가운데, 트랙 리스트 순서대로 티저 영상을 선보일 계획이다.한편, 이해리는 29일 새 미니앨범 `from h`를 발표하며, 이후 30일 오후 8시 인터파크 티켓을 통해 단독 콘서트 `from h`의 티켓을 오픈한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지