지난해부터 설만 무성했던 소니의 플레이스테이션5(PS5)가 다음 달 5일 공개될 것이라는 소식이 전해졌다.트위스티드 메탈(Twisted Metal), 갓 오브 워(God Of War)와 같은 플레이스테이션 전용 제품을 개발한 게임디자이너이자 개발자인 데이비드 스캇 제프(David Scott Jaffe)는 지난 17일 자신의 트위터 계정을 통해 PS5 공개가 4주도 남지 않았다고 밝혔다.또한, 18일에는 게임 관련 커뮤니티 4chan 포럼 페이지에 익명의 게시자가 PS5에 대해 많은 정보를 가지고 있다고 주장하며 2월 5일 미국 뉴욕 소니 홀에서 공개행사가 예정돼 있으며 이벤트 슬로건은 '잇츠 타임 투 플레이(It's Time To Play)'라고 주장했다.특히 가짜 뉴스가 난무하는 4chan에 게시될 글이라 관심을 거의 끌지 못했다. 그러나 플레이스테이션 유럽의 공식 트위터 계정에 게시자가 주장하는 것과 동일한 'It's Time To Play'라는 문구가 등장, 그의 주장이 사실일 가능성에 무게가 실렸다.현재 트위터 계정에서는 사라지고 없다, 하지만 내용을 확인한 레딧(Reddit) 계정 사용자 u/Ajxtt이 당시 확인한 내용을 자세하게 적어놓고 있다. 그의 주장에 따르면 2월 5일 뉴욕 소니 홀에서 공개되고 콘솔 디자인과 컨트롤러, UI(사용자 인터페이스), 홈 화면 및 특정 기능과 하드웨어 사양 등이 공개될 것으로 보인다.기능과 관련된 주요 키워드는 로딩 시간이 거의 없거나 전혀 없고 빠른 다운로드, 몰입형 컨트롤, 모듈형 게임 설치, 뭐든 다운로드, 디스크 드라이브 포함 및 다운로드 또는 스트리밍으로 게임을 즐길 수 있다 등이다.이밖에도 스마트폰과 태블릿, 노트북 또는 데스크톱에서 원격으로 PS5에 설치된 게임을 즐길 수 있는 것은 물론 와이파이나 데이터 통신만 연결되면 언제 어디서나 게임이 가능하다고 주장했다.PS4와 완전한 호환성을 가지고 있는 것도 장점으로 PS4에 있는 게임을 PS5로 손쉽게 전송할 수 있으며 PS4에 저장된 게임데이터를 저장하고 백업하는 것도 가능하다. PS4는 물론 PS1, PS2, PS3도 호환이 가능한 것으로 알려졌다.판매가격은 499달러(53만원)로 별도 상위 모델인 프로 버전은 없고 일반 버전만 판매된다.조세일보 / 백성원 전문위원 peacetech@joseilbo.com