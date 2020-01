에일리, 3월 청주-충주서 앙코르 콘서트 확정 ‘열기 이을 I AM : RE-BORN’

한국경제TV 핫뉴스

가수 에일리가 전국 방방곡곡 더 많은 팬을 만나게 됐다.21일 소속사 로켓쓰리엔터테인먼트 공식 SNS 채널을 통해 에일리의 전국투어 콘서트 ‘I AM : RE-BORN’(아이 엠 : 리-본) 앙코르 공연 일정이 공개됐다.공지된 일정에 따르면 에일리는 오는 3월 7일 청주 석우문화체육관과 3월 14일 충주체육관에서 추가 콘서트를 확정했다.특히 이번 ‘I AM : RE-BORN’은 공연 이후에도 쇄도하는 앙코르 요청 문의에 의해 기획됐다. 에일리는 서울에 이어 청주와 충주에서도 현장을 찾은 관객에게 최고의 선물을 안겨줄 예정이다.뿐만 아니라 에일리는 전국 각지에 있는 팬들을 직접 만나러 가며 그의 발길이 닿지 않는 곳이 없는 진정한 전국투어를 진행, 팬들을 생각하는 에일리의 섬세한 마음은 남다른 팬 사랑까지 드러내고 있다.앞서 에일리는 인천을 시작으로 광주와 수원, 대구, 성남, 대전, 부산, 서울 등에 ‘에일리표 감성’을 전파한 것은 물론, 수많은 히트곡부터 숨은 명곡까지 다채로운 셋 리스트로 관객과 소통한 바 있다.에일리의 ‘I AM : RE-BORN’은 공연 이후 각종 SNS을 통해 쏟아지는 호평일색 관람평으로 믿고 보는 브랜드 콘서트의 면모를 입증하는 가하면, 관객들의 높은 만족도까지 책임졌기에 추가 공연에 대한 기대치도 더욱 높아지고 있다.청주와 충주에서 열기를 이어갈 에일리의 ‘I AM : RE-BORN’ 추가 티켓은 티켓 예매처 인터파크를 통해 31일 오전 9시 단독 오픈된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지