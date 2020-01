삼성전자가 2020년 임원과 Master, Fellow에 대한 정기 인사를 통해 부사장 14명, 전무 42명, 상무 88명, Fellow 3명, Master 15명 등 총 162명을 승진시켰다삼성전자는 경영성과와 성장 잠재력을 겸비한 젊은 리더들을 부사장으로 승진시켜 미래 CEO 후보군을 두텁게 하려는 목적에서 단행됐으며 성과주의 원칙에 따라 연령과 연차에 상관없이 발탁인사를 확대하고 다양성 강화 차원에서 외국인, 여성 인력에 대한 승진 문호 확대 기조를 유지했다고 밝혔다.부사장으로 승진한 영상디스플레이사업부 LED 개발그룹장 최용훈 부사장은 디스플레이 개발 전문가로 Cinema LED, The Wall 등 차세대 TV 폼팩터 개발과 TV 시장 리더십 공고화에 기여한 공로가 인정됐다.무선사업부 전략제품 개발 1팀장 최원준 부사장은 모바일 단말 및 칩세트 개발 전문가로 세계 최초 5G 단말 상용화와 S10/Note10 적기 출시에 공헌했으며, 네트워크사업부 미주 BM 그룹장 김우준 부사장은 미국 신규사업 진출과 5G 상용 서비스 모델 발굴을 통한 비즈니스 기반을 강화했다는 평가를 받았다.한국총괄 IM 영업팀장 김진해 부사장의 경우 모바일 영업 전문가로 5G 마케팅 차별화 및 국내 리테일 관리 고도화를 통한 한국 주력 제품군 매출 확대를 주도했으며 메모리사업부 Flash PA팀장 송재혁 부사장은 V-Nand 세대 전환을 성공시키며 경쟁력 강화에 이바지한 공로가 인정됐다.메모리사업부 Design Platform 개발실장 최진혁 부사장은 SSD, eStorage 등 메모리 Solution제품 Controller 개발 전문가로 주요 제품향 Controller 개발을 통해 Solution사업 경쟁력 강화에 기여하고 기흥/화성/평택단지 Foundry 제조기술센터장 심상필 부사장은 Foundry 제조기술 향상과 양산 경쟁력 극대화를 주도한 능력이 인정됐다.Foundry(파운드리) 사업부 PA 2팀장 정기태 부사장은 MRAM, PRAM 등 뉴메모리 분야 차세대 공정기술 전문가로 CIS 공정개발과 세계 최초 eMRAM 양산 등 Foundry 공정 경쟁력을 높이는데 일조했다. 반도체연구소 Flash TD팀장 신유균 부사장은 Planar, V-Nand 등 Flash 전 제품에 대한 단위공정 및 Integration 분야 최고 수준의 전문가로 V-Nand 선행제품 개발을 주도한 공로가 인정됐다.생산기술연구소장 양장규 부사장은 반도체 설비 기술 전문가로 공정, Package, 계측 등 주요 설비 기술 고도화 및 요소기술 확보를 통해 반도체 미세공정 한계 극복에 기여한 점이 인정됐다.발탁승진 및 외국인/여성 승진자도 점진적으로 증가하고 있다. 2017년 5월 8명, 2017년 말 13명, 2018년 말 18명이었던 발탁 승진자는 이번에 24명으로 증가했고 외국인/여성 승진자는 2017년 5월 3명, 2017년 말 11명, 2018년 말 11명, 2020년 1월 9명 수준을 유지했다.발탁 및 외국인/여성 승진자를 보면 전무급은 북미총괄 미국법인 HE Div.장 Dave Das(데이브 다스), SRA Think Tank Team장 Pranav Mistry(프라나브 미스트리), 네트워크사업부 시스템설계그룹장 문 준, 영상디스플레이사업부 TV개발그룹장 용석우, 생활가전사업부 Global PM그룹장 송명주, 메모리사업부 Flash PA팀 안수진 등이다.상무급은 경영지원실 기획팀 Mathieu Apotheker(마띠유 아포테커), 생활가전사업부 UX혁신그룹장 임경애 상무, 동남아총괄 싱가포르 법인장 Eugene Goh(유진 고), SRI 방갈로르연구소 Mohan Rao(모한 라오), DS부문 중국총괄 Jacob Zhu(제이콥 주), 영상디스플레이사업부 광고Service그룹장 이귀호, 무선사업부 마케팅팀 김승연, 디자인경영센터 UX솔루션그룹장 오석민, Foundry사업부 IP개발팀 노미정 상무 등이다.이밖에도 회사의 기술력을 대표하는 연구개발 부문 최고 전문가로 Fellow 3명, Master 15명을 선임하여 최고 기술회사 위상을 강화했다.펠로우 3명은 Samsung Research 차세대통신연구센터 이주호, 메모리 P기술팀 강영석, 반도체연구소 DRAM TD팀 황유상 등이 선정됐다.삼성전자는 이번 2020년 정기 임원인사를 통해 경영진 인사를 마무리했으며 조만간 조직개편과 보직인사를 확정할 예정이라고 밝혔다.■ 세트 부문 승진자 명단▲부사장 : 김성진, 김우준, 김진해, 나기홍, 서병훈, 정해린, 최용훈, 최원준▲전무 : 강현석, 김도현, 김연성, 김영집, 김유석, 김형남, 노원일, 문 준, 박순철,박정훈, 손성원, 송명주, 양준호, 여명구, 용석우, 이계성, 이규호, 이상우,이준화, 이충순, 이태관, 조성혁, 조시정, 조홍상, 최익수,Dave Das(데이브다스) ,Pranav Mistry(프라나브미스트리)▲상무 : 강성욱, 고정욱, 권순범, 김덕호, 김성은, 김승연, 김원우, 김재성, 김진성,김태수, 김형섭, 나현수, 남기돈, 노성원, 명관주, 박 용, 박정호, 반일승,부장원, 설지윤, 성한준, 신대중, 신승주, 양준철, 양희철, 오석민, 유종민,윤호용, 이귀호, 이기철, 이재영, 이종포, 이종필, 이준환, 이지훈, 이진원,임경애, 정문학, 정원석, 조성훈, 차도헌, 한의택, 한진규, 황근철, 황용호,Eugene Goh(유진고), Mathieu Apotheker(마띠유아포테커)Mohan Rao(모한라오)▲Fellow : 이주호,▲Master : 김윤선 최광표▲전문위원부사장급 : 이원식, 전무급 : 전승준, 상무급 : 강병욱 박상도 이계복 정의철 천상필■ DS부문 승진자 명단▲부사장 : 송재혁, 신유균, 심상필, 양장규, 정기태, 최진혁▲전 무 : 배상우, 신경섭, 안수진, 이동우, 이상현, 이성민, 임준서, 장재훈, 조기재,최경세, 허 석, 허성회, 허운행, 황상준, 황하섭▲상 무 : 강동우, 권혁만, 김용성, 김용완, 김장환, 김현철, 김희승, 노미정, 문진옥,박봉태, 박세근, 박정재, 박현근, 배상기, 서성기, 서정현, 손영웅, 손호민,송호영, 심호준, 오혁상, 유화열, 이강승, 이규원, 이종민, 이종필, 이종호,임성수, 장세정, 정다운, 정무경, 정원철, 정인호, 정인호, 조신형, 조철민,최진필, 홍희일, 황희돈, Jacob Zhu(제이콥주)▲Fellow : 강영석, 황유상▲Master : 김재흥, 남상기, 심성훈, 안정훈, 양승훈, 윤치원, 이동수, 이준행, 이효산,임동철, 한지훈, 황유철, 황 찬▲전문위원- 상무급 : 김현조, 박항엽, 백피터, 원석준조세일보 / 백성원 전문위원 peacetech@joseilbo.com