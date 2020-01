新 걸그룹 ANS, 반전 매력 돋보이는 `세이 마이 네임` 뮤직비디오 메이킹 오픈

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 ANS의 `비글미` 가득한 메이킹필름이 공개됐다.ANS엔터테인먼트는 지난 20일 오후 공식 유튜브 채널에 ANS의 세 번째 싱글 `세이 마이 네임(Say My Name)` 뮤직비디오 메이킹 영상을 게재했다.이번 메이킹필름에는 무대에서 보이는 카리스마 넘치는 모습과 달리, ANS의 장난기 넘치고 생기발랄한 촬영 현장 모습이 담겼다. 특히, 촬영 내내 멤버 사이 밝은 웃음으로 화기애애한 현장 분위기는 물론, 완성도 높은 뮤직비디오를 탄생시키기 위해 끊임없이 노력하는 모습도 만나볼 수 있다.8인조로 처음 선보이는 ANS의 신곡 `세이 마이 네임`은 동방신기, 레드벨벳, 트와이스 등 수많은 K-POP 히트곡을 만들어낸 Ollipop과 Hayley Aitken이 프로듀싱을 맡은 EDM 팝 장르의 넘버다. 중독성 강한 후렴구에는 강렬한 퍼포먼스와 더불어 ANS의 자신감 넘치는 모습이 녹아있다.특히 최근 ANS의 `세이 마이 네임`에 남다른 관심이 모이는 중. 지난 18일 공개된 MBC `쇼! 음악중심` 동영상 차트에서 2위에 이름을 올렸으며 중국에서도 웨이보에서 ANS의 `Say My Name` 무대가 수십만 조회 수를 기록하는 등 국내외를 가리지 않고 인기를 높여가고 있다.한편, ANS는 이 기세를 몰아 `세이 마이 네임`으로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지