현대차증권은 지난해 7월 리뉴얼 오픈한 모바일트레이딩 시스템(MTS) `The H Mobile`이 `2019 앤어워드(&Award) 금융서비스 부문에서 최고상인 그랑프리(GRAND PRIX)를 수상했다고 20일 밝혔다.`앤어워드`는 사단법인 한국디지털기업협회가 주관하고 과학기술정보통신부가 공식 후원하는 국내 대표 디지털마케팅 어워드 시상식이다. 지난 2007년부터 진행돼 올해 13년차를 맞아 10년 넘게 명성을 이어가고 있다. `앤어워드` 출품작은 공정한 심사를 위해 현장 전문가, 산업계 CEO, 외부 전문위원으로 이어지는 3단계의 엄격한 심사를 통해 최종 선정 된다.현대차증권의 MTS `The H Mobile`은 `Digital&Service`부문 `Financial Service` 분야에서 `2019 Grand Prix`로 선정됐다.`The H Mobile`은 기존 현대차증권 모바일 어플리케이션 4종을 통합한 최고 수준의 통합 MTS를 구축해 더 쉽고 빠르게 투자와 자산관리 서비스를 고객에게 제공했다는 점에서 평가위원의 호평을 받았다.또, MTS를 통한 비대면 업무/상담 처리 범위 확대, 큰 글씨 모드를 추가해 전 연령층의 사용 편의성을 강화하는 등 고객중심의 서비스 제공이 주목을 받았다.한석 현대차증권 리테일사업본부장(전무)은 "고객중심의 서비스와 불편함 없는 업무 서비즈 제공, 쉽고 편한 모바일 환경 제공을 목적으로 `The H Mobile` 신버전을 개발했다"며 "2020년에는 다양한 증권 서비스를 확대 제공하고, 전사 데이터 활용과 디지털 혁신을 통한 고객 서비스 향상으로 디지털 경쟁력 강화에 힘 쓰겠다"고 말했다.