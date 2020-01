■ Global ETF Daily & News ■ (2020/01/20)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+6.1%), CORN(+2.6%), EWZ(+1.9%), EWW(+1.7%), RSX(+1.4%)* Losers: UNG(-3.4%), XME(-1.6%), XOP(-1.6%), XPH(-1.3%), OIH(-1.0%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+16.6%), LIT(+8.4%), PBW(+6.6%), PPLT(+4.4%), ITB(+3.9%)* Losers: UNG(-8.8%), XOP(-3.7%), OIH(-2.9%), ECH(-2.3%), SOYB(-1.9%)▶️ 52 Week HighNIB(+3.2%), EWZS(+2.3%), EWW(+1.7%), RSX(+1.4%), PPLT(+1.4%)▶️ 52 Week LowUNG(-3.4%)* 상승 ETF 키워드: RUSSIA, PLATINUM, PHARMA, PALLADIUM, ENERGY* 하락 ETF 키워드: OIL, NATURAL GAS, ENERGY, YEN, SOYBEAN♣️ News[SA] Vanguard's Europe ETF pulls in most inflows since 2017- 최대 유럽 투자 ETF인 뱅가드 FTSE 유럽 ETF(VGK)로 최근 2.3억$ 유입. 2017년 이후 최대- 유럽 증시는 작년 23% 상승. 2009년 이후 최대. 위험선호 증가와 하드 브렉시트 우려 완화- JP모건, CS (2,970 -0.17%) 유럽주식 매수 추천. 미국 대비 싼 밸류에이션, 통화완화에 따른 경기회복 기대