사랑에 빠진 씨잼? SNS는 온통 `핑크빛`

래퍼 씨잼(본명 류성민)이 사랑에 빠졌다.씨잼은 지난 9일 여러 장의 사진을 자신의 인스타그램 계정에 업로드한 것을 시작으로, 열애 사실을 공공연히 알려왔다.특히 여자친구의 사진 두 장을 올린 게시물에는 `해킹`이라는 설명글을 남겨 의아함을 자아냈지만, 이는 장난스러운 농담에 불과했다.20일 씨잼은 "You need help and i need you♥"라는 글과 사진 여러 장을 올리며 열애 중임을 재확인했다.해당 사진 및 영상에는 씨잼이 여자친구와 다정하게 스킨십을 하는 모습부터, 나란히 앉아 귓속말을 나누는 등 마음껏 애정 표현을 하고 있는 달달한 일상이 담겼다.한편, 씨잼은 tvN 경연프로그램 `쇼미더머니5` 준우승으로 이름을 알린 래퍼로, 대마초 흡연 협의로 물의를 일으키기도 했다.작년 8월 관련 재판에서 집행유예를 선고받는데 그쳤지만, 아직 그에 대한 사회적 비판은 꼬리표처럼 따라다니고 있다.(사진=씨잼 인스타 캡처)이휘경기자 ddehg@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지