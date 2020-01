쏘나타·코나 일렉트릭, 워즈오토 `최고 10대 엔진` 수상

한국경제TV 핫뉴스

현대차 파워트레인 2종이 미국 저명 자동차 매체 워즈오토(WardsAuto)로부터 최고 10대 엔진에 선정됐다.현대자동차는 16일(현지시간) 미국 디트로이트에서 워즈오토가 선정한 2020 워즈오토 10대 엔진 & 동력시스템(2020 Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems)을 쏘나타의 스마트스트림 1.6 터보 엔진과 코나 일렉트릭의 파워트레인이 동시에 수상했다고 전했다.10대 엔진은 워즈오토가 1995년부터 매년 선정해 온 상으로, 자동차 엔진 기술 분야의 가장 권위 있는 상으로 평가받고 있다.이번 수상부터는 명칭이 `10대 엔진(10 Best Engines)`에서 `10대 엔진 & 동력시스템(10 Best Engines & Propulsion Systems)`으로 바꾸며 전기차에 대한 평가도 포함됐다.26회째를 맞는 이번 평가에서 올해 미국에서 판매되는 신차에 적용된 26개 파워트레인을 대상으로 워즈오토 기자단이 시험 주행을 통해 우수한 성능과 기술력을 갖춘 10개의 파워트레인을 선정했다.현대차는 지난해 넥쏘와 코나 일렉트릭의 두 개 파워트레인이 동시에 선정된 데 이어 올해도 쏘나타와 코나 일렉트릭이 동시에 수상하게 됐다.스마트스트림 1.6 터보 엔진은 현대차그룹이 세계 최초로 개발한 연속 가변 밸브 듀레이션(CVVD; Continuously Variable Valve Duration) 기술을 적용해 쏘나타에 처음으로 탑재됐다.CVVD는 기존의 연속 가변 밸브 타이밍(CVVT; Continuously Variable Valve Timing)이나 연속 가변 밸브 리프트(CVVL; Continuously Variable Valve Lift) 기술에서는 조절이 불가능했던 밸브 듀레이션을 제어할 수 있다.이로써 운전 상황에 따라 상충관계인 엔진의 출력과 연료효율성을 동시에 향상시키면서 배출가스까지 줄여준다.CVVD 기술 적용시 엔진 성능은 4%이상, 연비는 5%이상 향상되며 배출가스는 12%이상 저감할 수 있다.코나 일렉트릭에 탑재된 전기차 파워트레인은 최고출력 150kW(약 204마력), 최대토크 395N·m(40.3kgf·m)를 발휘하는 고효율·고출력 영구자석 모터를 적용해 강력한 동력성능을 발휘한다.특히 64kWh의 고용량 리튬이온 배터리와 고효율 고전압시스템, 회생제동시스템 등을 통해 1회 충전 최대 406km(국내 인증 기준)의 주행가능거리를 확보함으로써 이 부문 2년 연속 수상의 큰 요인으로 작용했다.워즈오토 선임편집자 크리스티 슈웨인스버그(Christie Schweinsberg)는 "코나 일렉트릭은 내연기관 차량에 뒤지지 않는 충분한 주행가능거리를 확보했다"며 "2019년 고가의 여러 전기차 신모델이 출시됐지만 코나의 주행거리는 여전히 최고다"고 말했다.현대차는 올해 전기차, 수소전기차, 내연기관 등 총 6개의 파워트레인으로 최다 후보를 배출했다.현대차 관계자는 "지속적인 기술 개발로 다양한 라인업을 확대해 미래 자동차 시장을 주도해 나갈 것"이라고 말했다.배성재기자 sjbae@wowtv.co.kr