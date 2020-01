JYP 보이스토리, 자작곡 담은 음반으로 중국 QQ뮤직 디지털 유료 앨범 주간 차트 정상

한국경제TV 핫뉴스

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 프로듀싱한 중국 아이돌 그룹 보이스토리(BOY STORY)가 자작곡 앨범으로 현지 차트 정상에 올랐다.보이스토리는 지난 6일 `序; 告白`(서; 고백)을 타이틀곡으로 한 새 디지털 미니앨범 `I=U=WE: 序`(I=U=WE: 서)를 발표했다.멤버 6명은 데뷔 후 처음으로 전곡 작사, 작곡 크레디트에 이름을 올리며 자신들의 이야기를 음악에 녹여냈다. 또한 타이틀곡의 안무 창작에도 직접 참여하는 등 한층 성장한 모습을 보였다.해당 앨범은 중국 최대 음원 사이트 QQ뮤직의 1월 2주차 디지털 유료 앨범 주간차트 1위를 차지했다.지난해 7월 발매한 여섯 번째 싱글 `Too Busy(Feat. Jackson Wang(王嘉?))`의 판매량을 이미 넘어섰고, QQ뮤직에서 일정 판매액 달성 시 수여하는 더블 골든디스크 인증까지 획득해 뚜렷한 성장세를 입증했다.이에 보이스토리는 첫 단독 콘서트 `BOY STORY 少年的告白(소년의 고백) 2020 콘서트`를 개최하고 팬 사랑에 화답한다.최근 공식 SNS 계정을 통해 청량한 소년미가 돋보이는 공연 포스터를 공개하고, 오는 2월 22일 중국 장쑤성 난징시에 위치한 난징 태양궁 극장(Nanjing Sun Palace)에서 콘서트를 개최한다고 밝혔다.JYP의 제작 노하우가 접목된 그룹 보이스토리는 현지를 비롯 글로벌 무대에서 맹활약을 펼치며 육성형 아이돌 2.0 시대 대표주자로 자리매김 중이다.이들은 2018년 9월 JYP 수장 박진영이 작사, 작곡한 타이틀곡 `Enough(이너프)`로 데뷔했으며, 중국 그룹 최초로 4개 도시에서 데뷔 쇼케이스 투어를 성료하고 남다른 성장 가능성을 뽐냈다.2019년부터 진행한 GROWING PROJECT(그로잉 프로젝트)로 다양한 무대 경험을 쌓고 퍼포먼스 실력을 향상시켜 왔다.작년 3월 다섯 번째 싱글 `Oh My Gosh`(오 마이 가시) 발표 당시 현지 아이돌 최초로 QQ뮤직에서 전액 투자, 제작한 컴백 쇼케이스를 개최해 온라인 생방송 동시 접속자 수 70만 명을 돌파하며 뜨거운 관심을 이끌어냈다.12월에 열린 `제1회 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 어워즈`(1st Tencent Music Entertainment Awards)에서 `QQ뮤직 신세력상`을 수상하기도 했다.2020년 첫 자작곡 미니앨범 `I=U=WE: 序`로 새로운 시작을 알린 보이스토리의 거침없는 성장세에 귀추가 주목되는 가운데, 이들의 단독 공연 `BOY STORY 少年的告白(소년의 고백) 2020 콘서트`의 티켓 예매는 오는 20일 오픈된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지