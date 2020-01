■ Global ETF Daily & News ■ (2020/01/17)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+3.3%), TAO(+2.3%), IAI(+2.2%), EWW(+2.0%), XSD(+1.9%)* Losers: CORN(-2.4%), UNG(-2.1%), WEAT(-1.3%), PPLT(-1.3%), DB (819 +0.61%) A(-1.1%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+10.0%), LIT(+8.6%), XPH(+6.7%), PBW(+5.8%), PPLT(+4.5%)* Losers: UNG(-3.5%), XOP(-3.0%), SEA(-2.9%), OIH(-2.6%), EUFN(-1.7%)▶️ 52 Week HighPSI(+2.2%), FIVG(+1.6%), TDIV(+1.5%), IWO(+1.4%), FXR(+1.4%)▶️ 52 Week LowVXX(-2.4%), VIXY(-2.3%), UNG(-2.1%), VIXM(-1.6%)* 상승 ETF 키워드: TECHNOLOGY, SEMI, REAL ESTATE, PALLADIUM, ENERGY* 하락 ETF 키워드: OIL, NATURAL GAS, SOYBEAN, CORN, WHEAT♣️ News[SA] Palladium powers to record high with no end in sight- 팔라듐 가격은 온스당 2,314$ 기록하며 사상 최고치. YTD 19%, 19년 연간 54% 상승- 엄격해진 배기가스 배출 목표 때문에 자동차 촉매변환기에 들어가는 팔라듐 수요 증가- UBS 분석가, "올해 9년 연속 공급 부족 기록할 것으로 예상. 신사업 부족으로 공급 증가 제약"- 백금 가격도 1.8% 상승. 2017년 2월 이후 최고치 기록- 관련 ETF : PPLT, PALL, PLTM