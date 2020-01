젝스키스, 새 앨범 `ALL FOR YOU` 예약 판매 시작…다채로운 구성 눈길

한국경제TV 핫뉴스

젝스키스의 새 앨범 예약 판매가 시작됐다. 16일 오후 4시부터 YG 셀렉트 등 주요 유통 채널을 통해서다.젝스키스의 첫 미니앨범 `ALL FOR YOU`는 `ALL` 버전과 `YOU` 버전, 2종으로 발매된다. 젝스키스가 은지원, 이재진, 김재덕, 장수원 4인 체제로 처음 발표하는 앨범인 만큼 더욱 심혈을 기울여 준비된 구성이 눈길을 끈다.무려 96페이지에 이르는 포토북, 리릭 카드(10페이지), 그룹 및 솔로 랜덤 폴딩 포스터, 랜덤 포토카드, 그룹 및 솔로 포스트카드, 랜덤 메시지 포토카드 패키지, 랜덤 시크릿 메시지 스크래치카드 등이 포함돼 소장 가치를 높였다.앨범에는 동명의 타이틀곡 `ALL FOR YOU` 외 `꿈 (DREAM)`, `의미 없어 (MEANINGLESS)`, `제자리 (ROUND & ROUND)`, `하늘을 걸어 (WALKING IN THE SKY)` 등 총 5곡이 수록됐다. `ALL FOR YOU`를 작곡·작사한 FUTURE BOUNCE, Andrew Choi와 minGtion을 비롯해 godok, BIGTONE, MIN YEON JAE 등이 참여했다.R&B·댄스·마이애미 베이스 등 다양한 장르를 통한 젝스키스 멤버별 보컬의 매력을 만날 수 있는 앨범이다. 이와 더불어 시대의 흐름에 발맞추는 동시에 실험적인 음악을 담으며 젝스키스만의 색채를 구축했다.타이틀곡 `ALL FOR YOU`는 사랑하는 사람을 향한 마음을 담아낸 곡이다. 공감할 수 있는 가사와 선명한 멜로디 라인이 특징으로, 한겨울에 따뜻한 기운을 느낄 수 있다.젝스키스는 오는 28일 `ALL FOR YOU` 음원을 공개한다. 앨범은 오는 29일부터 YG 셀렉트와 전국 온·오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.젝스키스는 이후 3월 6일부터 8일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트(SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS])를 열고 팬들과 만난다.젝스키스의 콘서트는 오는 29일 인터파크에서 팬클럽 선예매가 시작된다. 이어 1차 일반 티켓 예매는 2월 4일 옥션 티켓에서, 2차는 2월 10일 옥션 티켓과 인터파크 티켓에서 진행될 예정이다.