『Global Daily - 2020년 1월 16일』



[Top Down]

- 미국 증시는 G2 무역합의 서명에도 2단계 협상 관련 우려에 제한적 상승. S&P 500 +0.1%

- 중국 증시는 미-중 서명식 앞두고 관망세 시현. 상해종합 -0.5%, 심천종합 -0.2%



[Bottom Up]

[퀄컴(QCOM.US)] 5G 고급칩은 성능, 중가칩은 가격으로 견제

[애플(AAPL.US)] AI 스타트업 Xnor. AI 인수

[산업] 프랑스, 글로벌 '콘텐츠 공룡' 상대로 투자 법제화 추진

[월트디즈니(DIS.US)] 2019년 4분기 美서 다운로드 수 1위

[비욘드미트(BYND.US)] Bernstein, 투자의견 하향 조정

[아마존(AMZN.US)] 아마존, 프라임 배송에 페덱스 참여 한달 만에 재허용

[다케다(티커.US)] 글로벌 CRO '찰스리버'와 신약개발 파트너십 체결

[산업] WHO, "中 폐렴, 슈퍼전파 가능성 대비해야"

[니오(NIO.US)] 광저우 자동차 투자 유치 소식에 14.1% 급등

[산업] 中 2020년 자동차 시장도 마이너스 성장 예상



[ETF 포트폴리오: 배당성장(NOBL), 바이오테크(XBI), China Tech(KWEB), 중국(ASHR), 5G(NXTG)]

