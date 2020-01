글로벌 비즈니스 무대 ‘SIMTOS 2020’

한국경제TV 핫뉴스

SIMTOS 2020에 35개국 1,300여 업체가 참가를 확정지었다. 전시개최 3개월여를 앞둔 현재, 전시사무국은 SIMTOS 2020의 핵심전략인 'OPEN KOREA:손님맞이'를 중심으로 '맞춤형 바이어 초청과 완성도 높은 Matchmaking', '수요-공급업체간 수익창출 네트워크 구축'에 집중하고 있다. SIMTOS 2020 참가업체와 해외바이어들은 온라인 매칭사이트를 통해 '사전상담 및 미팅'을 활발하게 진행하고 있다.SIMTOS의 강점 중 하나는 해외전시회에 참가하지 않고 국내에서 글로벌 선도기업의 제품 및 기술 트렌드와 시장정보를 공유할 수 있다는 점이다. 특히 참가업체의 60%가 해외업체로 구성된 SIMTOS 2020에는 생산제조 분야 글로벌 선도기업인 디엠지모리, 지멘스, 바이스트로닉, 트럼프 등이 대거 참가한다. 여기에 더해 생산제조 전반을 아우르는 전시회 특성상 참가업체들은 상호간에 수요와 공급관계로 연결돼 있어 국내업체들이 보다 쉽게 해외업체들과 네트워크를 구축할 수 있다.SIMTOS 사무국은 해외바이어의 질적 제고와 초청 해외바이어의 다변화를 위해 기존에 운영해 온 해외바이어 에이전트 제도를 폐지하고, '참가업체가 원하는 다양한 해외바이어'를 만날 수 있도록 참가업체의 바이어초청 지원 프로그램 참여 기회를 확대하고, '중소업체 제품을 수입 또는 수입검토 중인 해외의 기존 또는 신규고객'을 참가업체가 직접 초청할 수 있도록 '맞춤형 바이어 초청' 지원을 강화했다.특히 이번 전시회에 초청되는 인도바이어 중에는 한국산 제조용 로봇 및 수평다관절 로봇 등에 관심이 높은 Elscint India Pvt Ltd., 다이아몬드 및 CBN공구 등 한국의 공구제품을 찾는 Sk Cutting Tools Solution Pvt Ltd., 한국산 3D 프린터 및 3D 프린팅 관련 제품을 인도시장에 공급하고자 하는 Compucover East Pvt Ltd., 국내 머시닝센터 등 절삭기계에 관심이 큰 Korutech India Pvt Ltd. 등이 포함돼 있다. 전체 바이어 및 상세정보는 SIMTOS 온라인매칭시스템에서 확인 가능하다.SIMTOS 2020은 전시개최 6개월 전 SIMTOS만의 차별화된 'Matchmaking4U 온라인 매칭사이트를 오픈하고, 마케팅 정보등록을 완료한 바이어와 참가업체들은 전시개최 이전부터 거래성사율을 높이기 위한 '사전상담 및 미팅'등을 활발하게 진행하고 있다. 특히 SIMTOS 사무국은 사전상담은 물론, 관심기업의 공장방문과 SIMTOS 현장상담, 사후상담 등을 단계별로 진행해 참가업체의 수익창출과 거래가능성 제고에도 노력할 계획이다.