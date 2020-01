■ Global ETF Daily & News ■ (2020/01/15)

파생/ETF 강송철/곽성훈



▶️ 전일 상승 상위/하위



* Gainers: XBI(+2.9%), XPH(+2.6%), LIT(+2.3%), PALL(+2.0%), GDX(+1.8%)

* Losers: RSX(-2.0%), KWEB(-1.4%), FXI(-1.0%), SLV(-1.0%), ASHR(-0.8%)



▶️ 최근 5일 상승 상위/하위



* Gainers: TUR(+9.3%), LIT(+6.2%), PBW(+5.9%), TAN(+5.4%), PALL(+5.4%)

* Losers: USO(-6.5%), XOP(-5.5%), GDX(-4.2%), OIH(-3.7%), SLV(-3.2%)



▶️ 52 Week High



XPH(+2.6%), EWZS(+1.3%), PBW(+1.3%), FXH(+1.0%), TAN(+0.9%)



▶️ 52 Week Low



VXX(-0.7%), VIXY(-0.5%), VIXM(-0.2%)



* 상승 ETF 키워드: CLEAN ENERGY, PHARMA, SOLAR, PALLADIUM

* 하락 ETF 키워드: CHINA, OIL, SILVER, GOLD, YEN



♣️ News



[SA] Copper price seen climbing in 2020 with stockpiles tapped out

- Freport McMoRan(FCX) 주가 상승. 구리, 금 가격 상승으로 현금흐름 개선 기대

- 올해 구리 가격 반등 예상. 새로운 생산 위한 capex가 줄고 미중 무역전쟁 완화로 재고가 줄고 있기 때문

- 미중 무역전쟁에 대한 우려로 추가 생산 및 재고 축적 감소

- 3개 국제거래소가 트랙킹하는 창고에 재고는 7월 이후 37% 감소. 전 세계 소비량의 1.2% 수준

