젝스키스, 2020 콘서트 ‘ACCESS’ 확정

젝스키스가 새 앨범 발매에 이어 콘서트 개최를 확정했다.14일 YG엔터테인먼트에 따르면 젝스키스는 오는 3월 6일부터 8일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트를 연다.타이틀은 `SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]`다. 젝스키스 공식 SNS에도 이러한 내용이 담긴 콘서트 포스터가 게재됐다.포스터 속 젝스키스 멤버들은 가슴 벅찬 감동의 순간을 떠올리게 한다. 무대 위에서 관객들과 소통하고 있는 젝스키스의 뒷모습이 흑백 프레임으로 꽉 채워져 아련한 기억을 소환했다.이번 콘서트 [ACCESS]는 젝스키스의 또 다른 매력에 접근하는 `문`이라는 역할과 함께, 젝스키스와 팬클럽 옐로우키스를 하나로 `연결`해준다는 의미를 내포하고 있다.4인조 재편 후 새롭게 도약하며 젝스키스가 열어갈 미래와 은지원, 이재진, 김재덕, 장수원 네 멤버의 새로운 매력에 한층 더 가까이 다가가는 공연이 될 것으로 기대된다.젝스키스는 오는 28일 새 미니앨범 `ALL FOR YOU` 발매를 공식화한데 이어 콘서트 개최라는 즐거운 소식으로 팬들의 기대감을 증폭시켰다.지난 2018년 [지금·여기·다시] 콘서트 이후 약 1년 5개월 만의 완전체 콘서트다. 젝스키스는 팬들의 갈증을 해소시킬 수 있는 고퀄리티의 공연을 준비 중이다.`SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]`는 오는 29일 인터파크에서 팬클럽 선예매가 시작된다. 이어 1차 일반 티켓 예매는 2월 4일 옥션 티켓에서, 2차는 2월 10일 옥션 티켓과 인터파크 티켓을 통해 진행될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지