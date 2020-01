■ Global ETF Daily & News ■ (2020/01/14)

▶️ 전일 상승 상위/하위



* Gainers: LIT(+4.2%), PBW(+2.9%), KWEB(+2.8%), EWY(+2.2%), TAN(+2.2%)

* Losers: GDX(-2.4%), XBI(-2.0%), USO(-1.7%), XOP(-1.4%), IBB(-1.1%)



▶️ 최근 5일 상승 상위/하위



* Gainers: TUR(+9.7%), KWEB(+6.1%), EWY(+5.6%), CHIQ(+5.5%), TAN(+5.4%)

* Losers: USO(-7.3%), OIH(-6.0%), XOP(-5.4%), GDX(-5.0%), XME(-2.9%)



▶️ 52 Week High



CQQQ(+3.3%), PBW(+2.9%), KWEB(+2.8%), ARKW(+2.5%), TAN(+2.2%)



▶️ 52 Week Low



VIXY(-2.7%), VXX(-2.5%), VIXM(-0.7%)



* 상승 ETF 키워드: CHINA, SOLAR, INTERNET, ENERGY, CONSUMER

* 하락 ETF 키워드: OIL, GOLD, BIOTECH, YEN, TECHNOLOGY



♣️ News



[BL] Tesla Surges Above $500, Leaving Analyst Targets in the Dust

- 테슬라 주가 전일 9.77% 상승하며 사상 최고치인 524.86$ 마감. 연초이후 23.6%, 지난 12개월 51.14% 상승

- 오펜하미어 분석가 콜린 러쉬는 월요일에 테슬라 목표가를 385$에서 612$로 상향조정

- 러쉬, 테슬라의 생산능력이 (+) 잉여현금흐름 지속이 가능한 수준에 도달했다고 분석

- 테슬라의 큰 야망과 과거 오류로부터 배우는 학습능력은 다른 운송 회사에 실존적 위협(existential threat)이 될 것

- 반면 CFRA의 Nelson은 최근 주가 상승세가 지나치게 빠르다며 투자의견을 sell로 하향. 목표주가 400$ 유지

