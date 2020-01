최창희 공영홈쇼핑 대표 "올해 흑자 원년으로 만들겠다"

한국경제TV 핫뉴스

최창희 공영홈쇼핑 대표가 "올해는 적자에서 벗어나 흑자의 상승곡선을 잇는 변곡점이 되는 `특별한 해`로 만들겠다"고 말했다.최 대표는 13일 기자간담회를 열고 흑자 달성을 위한 세부 계획을 제시했다.개국 5주년을 맞이하는 공영홈쇼핑은 2020년 경영 목표를 취급고 8,300억, 손익 10억원으로 정했다.올해 경영슬로건도 `흑자 원년의 해로 간다`는 의미에서 `Go Into the Black`으로 잡았다.공영홈쇼핑은 지난해 취급액 7,156억, 당기 순손익 43억원 적자를 기록했다.하지만 비상경영체제로 전환한 이후 지난해 8월부터 월간 흑자를 지속 유지해 하반기엔 40억원의 흑자를 기록했다.이와 함께 안정적인 송출을 위한 방송설비이중화 구축작업을 완료했다.최 대표는 목표 달성을 위한 전략으로 ‘경영체제의 변신’을 의미하는 `트랜스폼 경영체제`를 내걸었다.이를 위한 세부계획으로는 세부 계획으로는 우선 `잘 팔리는 상품이 좋은 상품이다. 고객의 줄을 세운다` 는 판단하에 카테고리 별 1위 상품 발굴 계획을 세웠다.공격적 마케팅 전개하기 위해선 데이터랩 조직을 신설, 전사 데이터의 통합 관리와 분석 고도화를 추진하고, 커뮤니케이션을 강화해 유연한 조직을 정착시킨다는 계획이다.전민정기자 jmj@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지