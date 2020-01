이엔오아이, 1st 미니앨범 ‘Red in the Apple’ 발매+쇼케이스 개최

한국경제TV 핫뉴스

그룹 이엔오아이(ENOi)가 새 앨범 발매 기념 쇼케이스를 개최한다.이엔오아이(라온, 하민, 제이키드, 도진, 진우, 건, 어빈)는 지난 12일 오후 6시 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘레드 인 디 애플(Red in the Apple)’의 음원을 공개하며 컴백했다.‘레드 인 디 애플`은 지난해 12월 발표한 스페셜 앨범 `포 레이즈, 리얼라이즈 올 유어 스타(For RAYS, Realize All Your Star) 이후 한 달 만에 발표한 신보로, 이번 앨범의 메타포인 ‘사과’를 통해 현재의 시선에서 느끼고 고찰할 수 있는 선택에 관한 이야기를 풀어내며 강렬한 메시지를 선보일 예정이다.타이틀곡 ‘발칙하게’는 새로운 감정에 대한 각성과 적극적인 표현들을 곡 전반에 녹여낸 댄스곡이다. 라온이 직접 작곡, 작사, 프로듀싱까지 담당하며 이엔오아이만의 또 다른 반전 매력을 녹여냈다.이 외에도 매력적인 신스사운드와 중독적인 후렴 멜로디가 돋보이는 딥하우스 장르의 ‘사과(Not Sorry)’, 로파이한 소스에 힙합을 기반으로한 알앤비(R&B) 곡 ‘방백(i’m with you)’, 서정적인 피아노 선율과 부드러운 현악기 및 멤버들의 목소리가 애틋한 감정선을 이루는 팬 세레나데송 ‘엔딩(&NDiNG)’까지 다채로운 장르를 수록해 앨범의 퀄리티를 높였다.색다른 콘셉트와 한층 성장한 모습으로 컴백한 이엔오아이는 13일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 앨범 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최하고 본격적인 활동을 시작한다.이엔오아이의 첫 번째 미니앨범 ‘레드 인 디 애플(Red in the Apple)’은 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지