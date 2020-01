펜타곤 진호, 세 번째 단독콘서트 성료…다채로운 장르의 곡으로 뛰어난 보컬 실력 발휘

한국경제TV 핫뉴스

펜타곤 진호가 세 번째 단독콘서트를 성황리에 마쳤다.진호는 지난 10일과 11일 양일간 서울 용산구에 위치한 노들섬 라이브하우스에서 세 번째 단독콘서트 `미니 라이브 매거진호 VOL.3 - OFF STAGE -`를 열고 팬들과 만났다.이번 공연은 지난해 1월 개최된 `미니 라이브 매거진호 VOL.2 - READY HO -` 이후 약 1년 만의 단독콘서트로, 티켓이 오픈과 동시에 전석 매진되는 등 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 1회차 공연을 추가 오픈하며 공연 전부터 팬들의 기대를 모았다.Harry Styles의 `Only Angel`과 Coldplay의 `Adventure Of A Lifetime`을 비롯한 신나는 록 넘버로 공연의 화려한 오프닝을 장식한 진호는 이어 2019년 한 해 동안 매달 펜타곤의 공식 유튜브 채널을 통해 공개한 커버곡 `The Way I Am`, `Someone You Loved`, `Natural`, `Yellow` 등 다채로운 장르의 곡으로 뛰어난 보컬 실력을 마음껏 뽐냈다.펜타곤 멤버들의 지원사격도 이어졌다. 리더 후이와 함께한 `Gorilla`, 여원과 함께 한 `The Other Side`, 홍석과 함께한 `오늘도 빛나는 너에게` 무대에 이어 이번 공연에서 최초로 공개한 키노의 자작곡 `Gravity`까지, 펜타곤 멤버들과 함께한 스페셜 무대로 팬들을 열광케 했다.진호는 매거진호를 통해 선보이고 싶었다는 백예린의 `Bye bye my blue`, Adele의 `When We Were Young` 무대는 물론, 팬들이 듣고 싶어하는 곡을 추천받아 즉석에서 불러주는 등 약 두 시간 동안 총 21곡을 라이브로 선사하며 팬들에게 잊지 못할 순간을 선물했다.Coldplay의 `Viva La Vida`로 공연의 피날레를 장식한 진호는 "이 자리에 와주신 모든 분들께 감사하다. 기억에 잊히지 않을 공연이었던 것 같다. 이 광경을 잊지 않도록 하겠다. 2020년에도 매거진호를 통해 멋진 커버곡 많이 보여드리겠다"라고 소감을 전하며 공연을 마무리했다.한편, 진호가 속한 펜타곤은 지난해 첫 월드투어 `2019 PENTAGON WORLD TOUR `PRISM``을 성공적으로 마쳤다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지