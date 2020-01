방탄소년단 `페르소나`, 작년 美 앨범 판매량 6위…현지가수들과 어깨 `나란히`

한국경제TV 핫뉴스

방탄소년단 `맵 오브 더 솔: 페르소나`(MAP OF THE SOUL: PERSONA)가 지난해 미국에서 6번째로 많이 팔린 앨범인 것으로 조사됐다.빌보드가 지난 9일(현지시간) 닐슨 조사를 바탕으로 공개한 `2019년 미국 내 앨범 판매량 상위 10위` 자료에 따르면 이 앨범은 약 45만4천장 판매고를 올려 6위를 차지했다.테일러 스위프트 `러버`(LOVER)가 약 108만5천장이 팔려 정상을 차지했고, 빌리 아일리시 `웬 위 올 폴 어슬리프, 웨어 두 위 고?`(When We All Fall Asleep, Where Do We Go?)가 67만6천여장으로 뒤를 이었다.레이디 가가와 브래들리 쿠퍼의 `어 스타 이즈 본`(A Star Is Born) OST(오리지널사운드트랙), 조나스 브라더스 `해피니스 비긴즈`(Happiness Begins)가 각각 48만6천여장, 46만9천여장이 팔려 3위와 4위에 올랐다.5위를 차지한 해리 스타일스 `파인 라인`(Fine Line)은 45만8천장이 팔렸다. 방탄소년단 앨범 판매량과 차이는 약 4천장에 불과하다.이 자료는 데이터 분석 기업 닐슨이 지난해 1월 4일부터 올해 1월 2일까지를 기준으로 한 조사를 바탕으로 만들어졌다.`맵 오브 더 솔: 페르소나`는 앞서 10일 국내 대중음악 차트인 가온차트 집계 결과 지난해 약 371만 장이 팔려 해당 차트가 생긴 이래 단일 앨범 최다 판매 기록을 세우기도 했다.김주리기자 yuffie5@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지