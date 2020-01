‘컴백’ ANS, 강렬 매력 품은 신곡 ‘세이 마이 네임’ 발매

한국경제TV 핫뉴스

그룹 ANS가 새로운 매력을 품고 돌아온다.ANS는 10일 오후 6시 새 싱글 'Say My Name'을 발매하고 본격적인 활동에 나설 예정이다. 이들의 컴백은 남다른 의미를 갖는다. 8인조로 팀에 특별한 매력을 더한 것은 물론 팬들과의 특별한 만남을 위해 하루하루 최선을 다해 준비 기간을 보냈기 때문이다.프리 데뷔곡 `Wonderland`와 스페셜 싱글 `Lean on Me`에 이어 지난해 9월 `붐붐(BOOM BOOM)`으로 다양한 색깔과 강렬한 인상을 남긴 ANS. 이들은 기존 멤버 리나, 로연, 달린, 라온, 비안, 담이에 제이와 해나를 더해 새로운 DNA를 장착했다.새로운 멤버와 함께 컴백 곡에도 힘을 실었다. 동방신기, 레드벨벳 등 K-POP 최고의 히트곡들을 만든 작곡가 OLLIPOP, Hayley Aitken이 프로듀싱 한 노래 'Say My Name'을 선보이는 것. ANS와 대세 프로듀서들과 만남에 비상한 관심이 모이는 이유다.음원과 함께 ANS가 준비한 'Say My Name'의 뮤직비디오에 대한 기대감도 높다. 특히 Mnet '엠카운트다운'에서 보여준 파워풀한 퍼포먼스와 귓가를 사로잡는 멜로디에 뮤직비디오 본편에도 궁금증이 모인다.ANS엔터테인먼트는 "여러분 앞에 새로운 모습을 보여드리기 위해 최선을 다해 노력을 기울였다. 한층 업그레이드된 모습을 약속드린 만큼, ANS의 컴백 활동과 'Say My Name'에도 많은 사랑을 부탁드린다"고 당부했다.한편 에이앤에스(ANS)가 새롭게 준비한 'Say My Name' 음원과 뮤직비디오는 10일 오후 6시부터 감상할 수 있다.