에일리 전국투어, ‘I AM : RE-BORN’ 향해 쏟아지는 앙코르 요청

가수 에일리가 더 많은 관객과 만날 수 있을지 궁금증이 쏠리고 있다.10일 에일리 소속사 로켓쓰리엔터테인먼트 측은 “에일리의 전국투어 콘서트 ‘I AM : RE-BORN’(아이 엠 : 리-본)을 향해 식지 않는 추가 공연 요청 문의가 계속되고 있다. 성원에 보답하고자 현재 추가 개최를 논의 중”이라고 밝혔다.앞서 에일리는 지난 2019년 12월부터 2020년 새해까지 인천과 광주, 수원, 대구, 성남, 대전, 부산에서 ‘I AM : RE-BORN’으로 완성도 높은 공연을 선물, 무대를 접한 관객들의 극찬을 받고 있다.에일리는 ‘I AM : RE-BORN’을 통해 이제껏 볼 수 없었던 화려한 퍼포먼스와 명불허전 가창력으로 눈을 뗄 수 없는 최상의 무대를 보여는 주는 가하면, 오는 11일 진행되는 서울 콘서트까지 총 15000여명의 관객을 운집하는 등 진정한 ‘에일리 매직’도 전파하고 있다.특히 ‘I AM : RE-BORN’ 서울 콘서트는 팬들의 열렬한 지지와 응원으로 기획된 만큼, 초특급 게스트 출격을 비롯해 다양한 깜짝 무대가 준비되어 있어 예비 관객들의 기대치까지 한껏 높이고 있다.첫 전국투어임에도 에일리는 탄탄히 다져온 무대 매너와 실력을 대방출, ‘공연형 아티스트’로서 우뚝 솟아오른 것은 물론 여전한 대중의 관심을 입증하고 있다.서울에서 ‘I AM : RE-BORN’의 화룡점정을 찍을 에일리는 전국투어 외에도 활발한 방송, 라디오 등 다채로운 채널을 통해 팬들을 만나고 있으며 본격적인 미국 진출도 앞두고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지