`성장형 걸그룹` 드림노트, 눈길 사로잡은 `바라다`로 컴백 포문

걸그룹 드림노트가 컴백 활동의 화려한 포문을 열었다.드림노트(유아이, 보니, 라라, 미소, 수민, 은조)는 지난 9일 방송된 케이블채널 Mnet `엠카운트다운`에서 세 번째 싱글 앨범 `드림 위시(Dream Wish)` 타이틀곡 `바라다(WISH)`를 공개했다.이날 드림노트는 블랙과 핑크가 조화를 이루는 의상으로 무대에 올라 상큼하면서도 세련된 매력을 과시했다.또 매력적인 보이스와 파워풀한 댄스 퍼포먼스가 조화를 이루는 무대를 구성해 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.타이틀곡 `바라다`는 꿈을 이뤄나가며 한 단계 성장한 드림노트의 감성과 함께 멤버들의 업그레이드된 보컬을 보여주며 한층 성장한 모습을 확인할 수 있다.드림노트의 새 앨범 `드림 위시`는 블랙아이드필승 최규성이 프로듀싱을 맡아 화제가 됐으며, 타이틀곡 ‘바라다’를 비롯해 ‘Love is so amazing’, ‘Bittersweet’, ‘꿈의 섬으로(La Isla Bonita)’, ‘바라다(Inst ver.)’까지 총 다섯 트랙이 수록돼 드림노트의 다채로운 매력을 음악 안에 녹여냈다.드림노트는 컴백 첫 주 `엠카운트다운`으로 시작으로 성공적인 신고식을 마쳤다. 이어 10일 KBS2 `뮤직뱅크`까지 잇달아 출연하며 활발한 컴백 활동을 이어갈 예정이다.한편, 타이틀곡 `바라다`로 돌아온 드림노트는 10일 오후 5시 방송되는 KBS2 `뮤직뱅크` 무대에 오른다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지