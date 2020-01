골든차일드, 단독 콘서트 티저 영상 공개 “과거와 현재 모두 담았다”

한국경제TV 핫뉴스

골든차일드(Golden Child)가 첫 번째 단독 콘서트 개최를 앞두고 티저 영상을 공개해 뜨거운 화제를 모으고 있다.소속사 울림엔터테인먼트는 9일 공식 SNS를 통해 골든차일드(이대열, Y, 이장준, TAG, 배승민, 봉재현, 김지범, 김동현, 홍주찬, 최보민)의 첫 번째 단독 콘서트 ‘FUTURE AND PAST(퓨처 앤 패스트)’ 티저 영상을 깜짝 공개했다.공개된 영상에서는 화려한 조명과 오묘한 분위기를 풍기는 골든차일드 멤버들의 비주얼이 눈길을 끌었다. 특히 멤버 최보민이 데뷔 앨범 ‘Gol-Cha!’와 정규 앨범 ‘워너비(WANNABE)’의 의상을 입고 마주 서 있는 모습이 담겨있어 콘서트에 대한 기대감을 한껏 높이고 있다.또한 영상 말미에는 시간이 멈춘 듯한 골든차일드와 함께 ‘FUTURE AND PAST’라는 자막이 다시 한번 콘서트에 대한 궁금증을 고조시켰다.골든차일드의 첫 번째 단독 콘서트 ‘FUTURE AND PAST(퓨처 앤 패스트)’는 골든차일드의 과거와 현재를 함께할 수 있는 공연으로, 다채로운 무대 구성을 통해 관객들을 매료시킬 전망이다.한편, 골든차일드는 18일~19일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 아이마켓홀에서 단독 콘서트 ‘FUTURE AND PAST(퓨처 앤 패스트)’를 개최해 팬들과 만남을 이어간다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지