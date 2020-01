ATEEZ, 감출 수 없는 매력 속 깊어진 고급美 ‘퍼포먼스에 비주얼까지 완성형 아이돌’

한국경제TV 핫뉴스

그룹 ATEEZ(에이티즈)가 범접 불가한 아우라로 컴백 기대치를 높이고 있다.지난 2일 ATEEZ 공식 SNS 채널을 통해 미니앨범 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’(트레져 에필로그 : 액션 투 앤서)의 퍼포먼스 포스터가 공개됐다.공개된 포스터 속 ATEEZ는 한층 남성적이고 매혹적인 모습은 물론, 무심한 듯 압도적인 눈빛으로 섹시하면서도 몽환적인 분위기까지 모두 풍기고 있다.또한 스웨터와 슈트, 가죽 재킷 등 각양각색 스타일링을 찰떡 소화하며 치명적인 매력도 발산하는 가하면, 고혹적이면서 감출 수 없는 ATEEZ표 감각을 뽐내 팬심을 자극하고 있다.무서운 속도로 글로벌 성장 기세를 이어가고 있는 ATEEZ는 월드투어 ‘ATEEZ World Tour The Fellowship: Map The Treasure’(에이티즈 월드 투어 더 펠로우십: 맵 더 트레져)로 ‘퍼포먼스 맛집’이라는 수식어에 걸맞게 뛰어난 음악적 역량과 환상적인 퍼포먼스로 해외 팬들의 기대치를 만족시키는 공연을 선물할 예정이다.스타일링부터 퍼포먼스까지 완벽한 모습을 보이고 있는 ATEEZ의 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’는 오는 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지