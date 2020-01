동키즈, 5인 5색 비주얼 남친 변신…러블리만 담은 ‘All I Need is You’

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 동키즈(DONGKIZ)가 업그레이드된 비주얼로 남친 매력을 발산했다.지난 2일 정오 동키즈 공식 SNS 채널을 통해 후속곡 ‘All I Need is You’(올아니쥬) 뮤직비디오가 공개됐다.동키즈의 ‘FEVER’(피버) 뮤직비디오의 한 장면으로 시작되는 영상은 순정만화 속 주인공 같은 다섯 멤버의 훈훈한 비주얼이 돋보이는 가하면, 귀여운 파자마부터 컬러풀한 재킷, 베스트 등을 활용한 프레피룩으로 러블리한 소년으로 변신하기도 했다.특히 농구 코트로 무대를 옮긴 동키즈는 ‘놀 줄 아는 아이돌’답게 파워풀한 퍼포먼스와 수시로 변하는 다채로운 표정으로 한시도 눈을 뗄 수 없게 만들고 있다.5인 5색 출구없는 매력이 담긴 만큼 ‘All I Need is You’의 가사 역시 리스너들을 사로잡기에 제격이다. ‘너도 날 보고 웃어줘. 오랫동안 기다렸던 순간이야. 너의 모든 게 좋아. All I need is you. 사람 하나 살려. 내 마음 너 아니면 안 된대’ 등의 재기발랄하면서도 사랑스러운 가사가 팬들을 향한 동키즈의 마음을 고백하고 있다.팬들의 관심과 응원에 보답하고자 후속 활동을 시작한 동키즈는 ‘블록버스터’급 ‘열기’로 긍정 에너지까지 전파할 예정이다.‘All I Need is You’는 80년대 전 세계를 강타한 펑크 장르를 풀 리얼 세션(Full Real Session)으로 무장, 현대적인 EDM(이디엠) 비트와 신스 악기를 섞어 동키즈만의 색으로 재해석한 올드 스쿨 펑크다.현재 동키즈는 ‘All I Need is You’로 활동 중이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지