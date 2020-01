르노삼성, 신년 특별할인 실시..."SM6 최대 200만원 현금 지원"

한국경제TV 핫뉴스

사진>르노삼성자동차의 2020년형 SM6르노삼성자동차가 새해를 맞아 1월 한 달간 신차 구매 고객을 대상으로 특별 할인을 실시한다.이번 할인 대상은 SM6와 QM6, 마스터버스 구매 고객을 대상으로 진행된다.우선 2020년형 SM6 GDe 또는 LPe를 구매하는 고객에게는 최대 250만원 상당의 구입비(옵션, 용품, 부증연장)나, 최대 200만원의 현금이 지원된다.2020년형 SM6와 THE NEW QM6 구매 고객 가운데 10년이 지난 노후차를 보유한 고객은 50만원의 할인혜택을 받을 수 있고. 노후차가 르노삼성차일 경우 30만원의 추가 헤택도 주어진다.이에따라 10년 이상된 르노삼성차를 신형 SM6로 교체하면 최대 330만원 상당의 구매 헤택을 받게 된다.THE NEW QM6를 구매할 경우 옵션과 용품, 보증연장 등의 구입비 지원(GDe 150만원, dCi 100만원, LPe 70만원 상당) 또는 현금 50만원 지원 혜택 중 하나를 선택할 수 있다.이와 함께 2020년형 SM6와 THE NEW QM6 할부 구매 시 최대 36개월간 금리 1.9% 또는 최대 72개월간 금리 3.9%의 저금리 혜택도 이용할 수 있다.이밖에 마스터 버스(13인승) 구매 고객은 150만원 상당의 용품 구입 비용이나 현금 100만원 지원 혜택을 받고, 할부 구매 시에는 최대 36개월간 1.9% 또는 최대 60개월간 2.9%의 저금리 혜택이 주어진다.<사진> 르노삼성자동차의 THE NEW QM6신용훈기자 syh@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지