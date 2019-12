펜타곤 진호, 단독콘서트 `미니 라이브 매거진호 VOL.3 - OFF STAGE -` 1회 추가 오픈 확정

한국경제TV 핫뉴스

펜타곤 진호가 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 단독콘서트 1회 추가 오픈을 결정했다.큐브엔터테인먼트는 31일 오후 펜타곤 공식 팬카페를 통해 진호의 세 번째 단독콘서트 `미니 라이브 매거진호 VOL.3 - OFF STAGE -`의 1회차 공연 추가 오픈 소식을 전했다.앞서 진호는 지난 30일 온라인 예매사이트 예스24를 통해 오픈된 일반예매 티켓이 오픈과 동시에 전석 매진되며 강력한 티켓 파워를 입증한 바 있다.진호는 이와 같은 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 오는 1월 10일 1회차 공연을 추가로 오픈하고 더 많은 팬들과 만날 예정이다.진호의 단독콘서트 `미니 라이브 매거진호 VOL.3 - OFF STAGE -`는 2019년 한해 동안 매달 펜타곤 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 진호의 커버곡을 라이브로 선사하는 공연으로, 지난 1월 개최된 `미니 라이브 매거진호 VOL.2 - READY HO -` 이후 약 1년 만에 더욱 깊어진 감성으로 관객들을 찾아갈 예정이다.진호는 이번 공연에서 그 어느 때보다 진솔하게 자신의 이야기를 노래하는 `아티스트` 진호의 모습으로 관객들에게 보다 따뜻하고 뜻깊은 시간을 선사할 것으로 기대를 모은다.추가 공연의 티켓 예매는 온라인 예매 사이트 예스24를 통해 진행되며 팬클럽 선예매는 오는 1월 2일 오후 8시, 일반 예매는 1월 6일 오후 8시에 각각 오픈된다.한편, 진호의 단독콘서트 `미니 라이브 매거진호 VOL.3 - OFF STAGE -`는 오는 1월 10일과 11일 양일간 서울 용산구 노들섬 라이브하우스에서 개최될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지