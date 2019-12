비오브유 김국헌X송유빈, 미니 1집 트랙리스트 공개…황금 프로듀서진 참여

한국경제TV 핫뉴스

그룹 비오브유(B.O.Y)의 새 앨범 트랙리스트가 공개됐다.비오브유(김국헌, 송유빈)는 31일 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 미니 앨범 'Phase One : YOU(페이즈 원 : 유)' 트랙리스트 이미지를 게재했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범은 'My Angel(마이 엔젤)'과 '시계바늘'을 더블 타이틀곡으로 내세웠으며, '별, 빛(Starlight)', 'Got Your Back(갓 유어 백)', 'Lighthouse (라이트하우스)'까지 총 다섯 트랙이 수록됐다.특히 이번 앨범에는 워너원, 아이즈원 등의 히트곡을 프로듀싱한 히트곡메이커 텐조와 자이언티, 태양 등의 곡을 작업한 서원진 프로듀서 등 황금 프로듀서진의 참여로도 기대를 모은다. 또 김국헌, 송유빈도 수록곡 '별, 빛' 작사, 작곡에 이름을 올려 비오브유 특유의 감성을 보여줄 예정이다.더욱이 트랙리스트 이미지 속 김국헌, 송유빈이 하나 됨을 보여주는 상징적 문양의 팔 형상을 통해 컴백 기대감을 더욱 증폭시켰다.'Phase One : YOU'는 김국헌, 송유빈이 비오브유로서 본격적인 신호탄을 쏘아 올리는 첫 번째 앨범으로, 새 출발에 나선 두 사람의 신보라는 점에서 더욱 관심이 모아진다.실력파 듀오로 돌아온 비오브유의 첫 번째 미니앨범 'Phase One : YOU'는 내년 1월 7일 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.