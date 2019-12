모모랜드, 신곡 `떰즈업(Thumbs Up)` 발매 동시 전 차트 상위권 안착

한국경제TV 핫뉴스

글로벌 걸그룹 모모랜드가 신곡 `떰즈업(Thumbs Up)`으로 4연속 히트에 성공했다.모모랜드는 지난 30일 두 번째 싱글 앨범 `떰즈업(Thumbs Up)`을 발매했다.`떰즈업(Thumbs Up)`은 발매 직후 벅스 3위, 소리바다 10위, 지니뮤직 42위, 멜론 77위 등 전 음원 차트 상위권에 오르며 성공적인 컴백을 알렸다.`떰즈업(Thumbs Up)`의 뮤직비디오 역시 발매 12시간 만에 유튜브 조회수 기준 400만 회를 돌파해 화제를 모으고 있다.모모랜드는 `뿜뿜` `배엠(BAAM)` `암쏘핫(I`m So Hot)`에 이어 `떰즈업`까지 히트시키며 글로벌 대세 걸그룹임을 입증했다.‘떰즈업(Thumbs Up)’은 지난 3월 발매한 미니 앨범 ‘암쏘핫(I’m So Hot)’ 이후 9개월 만에 발표하는 신곡으로 앞서 발표한 ‘뿜뿜’ ‘배엠(BAAM)’ ‘암쏘핫(I’m So Hot)’에서 볼 수 없던 전혀 새로운 뉴트로(New-tro) 콘셉트의 댄스 음악이다.강렬한 베이스와 펑키한 리듬의 브라스가 돋보이는 비나하우스 곡으로 모모랜드 특유의 업텐션 한 매력과 뉴트로풍의 후렴구가 중독성을 한층 업그레이드 시켰다.한편 모모랜드는 오는 2일 Mnet `엠카운트다운`을 통해 신곡 ‘떰즈업(Thumbs Up)’의 무대를 처음 선보인다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지