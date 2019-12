펜타곤 진호, 단독콘서트 `미니 라이브 매거진호 VOL.3 - OFF STAGE -` 전석 매진

한국경제TV 핫뉴스

펜타곤 진호의 단독콘서트가 전석 매진됐다.지난 30일 오후 8시 온라인 예매사이트 예스24를 통해 진호의 세 번째 단독콘서트 `미니 라이브 매거진호 VOL.3 - OFF STAGE -`의 일반 예매가 진행된 가운데, 오픈과 동시에 전석 매진되며 진호의 강력한 티켓 파워를 실감케 했다.진호의 단독콘서트 `미니 라이브 매거진호 VOL.3 - OFF STAGE -`는 2019년 한해 동안 매달 펜타곤 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 진호의 커버곡을 라이브로 선사하는 공연으로, 지난 1월 개최된 `미니 라이브 매거진호 VOL.2 - READY HO -` 이후 약 1년 만에 더욱 깊어진 감성으로 관객들을 찾아갈 예정이다.진호는 이번 공연에서 그 어느 때보다 진솔하게 자신의 이야기를 노래하는 `아티스트` 진호의 모습으로 관객들에게 보다 따뜻하고 뜻깊은 시간을 선사할 것으로 기대를 모은다.한편, 진호의 단독콘서트 `미니 라이브 매거진호 VOL.3 - OFF STAGE -`는 오는 1월 11일 서울 용산구 노들섬 라이브하우스에서 개최된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr