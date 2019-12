‘8인조 재편’ ANS, 1월 10일 컴백 확정…타이틀은 `세이 마이 네임`

한국경제TV 핫뉴스

그룹 ANS(에이앤에스)가 당돌한 매력을 품고 돌아온다.ANS엔터테인먼트에 따르면 ANS는 오는 2020년 1월 10일 새 싱글 `Say My Name`을 발표한다.지난 26일과 27일, 새 멤버 제이와 해나를 공개한 ANS. 이들은 여섯 명에서 여덟 명으로 멤버를 재편하고, 새로운 싱글로 팬들을 찾는다.뿐만 아니라 ANS는 이번 컴백에 더욱 심혈을 기울였다는 후문. 이들은 동방신기, 레드벨벳 등 K-POP 최고의 히트곡들을 만든 작곡가 OLLIPOP, Hayley Aitken이 프로듀싱 한 노래로 컴백한다. ANS가 대세 프로듀서들과 만나 어떤 시너지를 보여줄지 기대가 모인다.ANS엔터테인먼트는 "새 싱글 `Say My Name`은 ANS의 자신감 넘치는 모습들을 담아냈다. 한층 더 업그레이드돼 돌아올 ANS에게 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.지난 9월 `붐붐(BOOM BOOM)`으로 데뷔한 ANS. 이들은 `붐붐`뿐 아니라 프리 데뷔곡 `Wonderland`와 스페셜 싱글 `Lean on Me`를 통해서도 색다른 매력을 자랑했다. ANS는 청량부터 걸 크러시, 서정적인 분위기 등 다양한 콘셉트를 넘나들며 `반전 매력` 걸그룹으로 대중들에게 눈도장을 찍었다.한편, ANS는 앞으로 다채로운 콘텐츠들을 풀어놓으며 컴백에 대한 기대감을 높여갈 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지