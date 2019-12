이엔오아이 도진, 컴백 티저 속 강렬+시크 존재감 ‘시선 강탈’

한국경제TV 핫뉴스

그룹 이엔오아이(ENOi) 멤버 도진의 화려한 존재감이 돋보이는 티저들이 베일을 벗었다.이엔오아이(라온, 하민, 제이키드, 도진, 진우, 건, 어빈)는 지난 28일과 29일 양일간 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 미니앨범 '레드 인 디 애플(Red in the Apple)' 도진의 콘셉트 포토와 뮤직비디오 개인 티저 영상을 업로드했다.앞서 공개된 리더 라온의 콘셉트 포토와 마찬가지로 사진 속 도진은 남다른 스웨그와 강렬하면서도 시크한 눈빛을 내뿜으며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.화려한 컬러감이 돋보이는 개인 티저 영상에서도 도진의 존재감은 빛났다. 시선을 강탈하는 핑크색 머리와 늘씬한 수트핏은 이엔오아이의 새 뮤직비디오를 향한 기대감을 높이기에 충분했다.라온과 도진의 개인 콘셉트 포토 및 티저 영상을 공개한 이엔오아이는 이후로도 멤버 전원의 개인 프로모션을 순차적 공개하며 컴백 열기를 끌어올릴 예정이다.이엔오아이의 첫 번째 미니앨범 '레드 인 디 애플(Red in the Apple)'은 내년 1월 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.