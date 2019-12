‘1월 7일 컴백’ 비오브유 김국헌X송유빈, 미니 1집 ‘6PM’ 콘셉트 포토 속 독보적 다크 섹시미

한국경제TV 핫뉴스

그룹 비오브유(B.O.Y) 김국헌, 송유빈이 미니 1집 콘셉트 포토를 모두 공개했다.소속사 더뮤직웍스는 30일 정오 공식 SNS 계정을 통해 비오브유의 첫 번째 미니앨범 ‘Phase One : YOU(페이즈 원 : 유)’ 6PM 버전의 마지막 콘셉트 포토를 업로드 했다.공개된 6PM 버전 속 김국헌, 송유빈은 이전 버전보다 더욱 다크한 모습으로 단번에 눈길을 사로잡았다. 모노톤의 정제된 분위기 속 김국헌은 묘한 눈빛으로 옴므파탈의 매력을 드러냈으며, 송유빈은 귀공자를 연상하게 하는 모습으로 감탄을 안겼다.단체 사진에서는 두 사람의 다크한 매력이 더욱 배가 돼 치명적인 매력을 발산, 청자켓에 이어 블랙 수트까지 100% 소화하며 또 다른 매력으로 보는 이들의 이목을 집중시켰다.비오브유는 상반된 분위기 콘셉트 포토를 모두 공개하며 다채로운 매력과 함께 새 앨범에 대한 궁금증을 한껏 고조시켰다. 이에 비오브유는 계속해서 트랙리스트, 트레일러 영상, 뮤직비디오 티저, 하이라이트 메들리 영상 공개 등을 통해 컴백 열기를 끌어 올릴 전망이다.비오브유는 ‘누군가에게 최고가 될 수 있다(Best Of You)’라는 뜻과 ‘국헌&유빈’ 또는 ‘국헌유빈&팬’으로 일컬어지는 ‘우리 둘(Both Of You)’이라는 두 가지 의미를 내포하고 있으며, 오는 1월 7일 첫 번째 미니앨범 ‘Phase One : YOU’를 발매하며 본격적인 활동에 나설 예정이다.한편 30일 오후 5시 각종 음반 사이트를 통해 비오브유의 첫 번째 미니앨범 ‘Phase One : YOU(페이즈 원 : 유)’의 온라인 예약 판매가 진행된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지