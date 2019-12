‘특급 에이스’ 태민, 日 요코하마 콘서트 성황…3만 관객 열광시킨 독보적인 스테이지

한국경제TV 핫뉴스

‘특급 에이스’ 태민이 일본 요코하마 콘서트를 성공적으로 마쳤다.‘TAEMIN 2ND CONCERT [T1001101] in JAPAN’(태민 세컨드 콘서트 [티일공공일일공일] 인 재팬)은 지난 28~29일 양일간 일본 요코하마 아레나에서 열렸으며, 태민의 감각적인 음악과 독보적인 퍼포먼스가 어우러진 공연으로 3만 관객의 폭발적인 환호를 얻었다.특히 태민은 올해 6월부터 일본 전국 6개 도시, 7개 공연장에서 총 17회에 걸쳐 첫 아레나 투어 ‘TAEMIN ARENA TOUR 2019 ~X™~’(태민 아레나 투어 2019 ~엑스티엠~)을 성황리에 마쳤으며, 이번 콘서트 역시 티켓 오픈과 동시에 2회 공연 모두 매진을 기록해, 현지에서의 높은 인기를 다시 한번 실감케 했다.이번 공연에서 태민은 ‘WANT’, ‘MOVE’, ‘Press Your Number’ 등 히트곡들은 물론, ‘Drip Drop’, ‘Ace’, ‘One By One’, ‘Shadow’, ‘Guess Who’, ‘Sexuality’, ‘Pretty Boy’ 등 한국 솔로 앨범 수록곡, ‘HOLY WATER’, ‘Into The Rhythm’, ‘Goodbye’ 등 일본 발표곡까지 총 25곡을 선사해 관객들을 매료시켰다.또한 태민은 오는 12월 31일 일본 오사카성 홀에서 ‘TAEMIN 2ND CONCERT [T1001101] in JAPAN’을 또 한번 개최하며, 이날 공연은 일본 온라인 동영상 플랫폼 AbemaTV(아베마TV)를 통해서도 생중계되어 뜨거운 관심이 기대된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지